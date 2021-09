Coravin Sparkling, il sistema per mantenere lo spumante effervescente anche dopo l’apertura

Coravin, Inc., la più importante azienda globale di tecnologia del vino, ha annunciato il debutto dell’attesissimo sistema di conservazione del vino spumante Coravin Sparkling, una nuova innovazione di prodotto pronta a trasformare il settore e cambiare il modo in cui il mondo apprezza il vino spumante e che a partire dal primo di settembre sarà disponibile anche per il mercato Italiano.

Le caratteritiche di Coravin Sparkling

Progettato pensando sia ai partner Horeca che al consumatore finale, il sistema è molto facile da usare ed abbina uno Stopper universale con un’unità principale di ricarica che permette di riportare il livello di CO2 dello spumante allo stato originale dopo aver versato uno o più calici normalmente. Questo processo permette la conservazione perfetta di qualsiasi vino frizzante fino a due settimane.

Con il sistema Coravin Sparkling, il consumo di champagne, prosecco, cava e altri spumanti non verrà più limitato alle occasioni in cui si è sicuri di consumare l’intera in breve tempo a causa della perdita di effervescenza.

“Quando abbiamo introdotto il sistema Coravin originale, abbiamo sempre saputo che un giorno avremmo esteso la nostra tecnologia alla categoria dei vini frizzanti”, ha detto Greg Lambrecht, fondatore di Coravin. “Dopo anni di sviluppo, siamo entusiasti di introdurre Coravin Sparkling e offrire il nostro contributo per consentire a chiunque di versare qualsiasi vino, fermo o frizzante, in qualsiasi quantità, senza l’obbligo di finire rapidamente la bottiglia per la paura di sprecarla”.

Le tecnologie alla base di Coravin Sparkling

Come parte del processo di sviluppo del prodotto, il team Coravin ha lavorato con professionisti del settore per testare i primi prototipi e convalidare la tecnologia. Con il tempo, le varie migliorie introdotte hanno permesso al prodotto di ottenere l’approvazione da parte del settore vinicolo e l’entusiasmo per il prodotto e cresciuto a dismisura insieme con le aspettative di tutti.

“Dopo aver testato il Coravin Sparkling System, lo consideriamo una straordinaria aggiunta ai nostri dispositivi per il vino”, ha detto Yohann Jousselin, Master Sommelier, Assistant Vice President, Food & Beverage (Wine), Shangri-La International Hotel Management Ltd. “Siamo finalmente in grado di ampliare il nostro programma di vini spumanti al bicchiere senza il rischio di sprechi”.

Mauro Mattei, Fine Wine Specialist della Ceretto che gestisce la distribuzione in Italia nel settore Horeca, ha condiviso: “Sono cresciuto professionalmente in locali dove la mescita veniva considerata il centro della proposta enoica e non posso evitare di pensare come la gestione del servizio al bicchiere dei vini spumanti sia sempre stato un argomento scottante, sia dal punto di vista economico che qualitativo. Da oggi con Coravin Sparkling è tutto più facile, possiamo osare quello che fino a ieri abbiamo solo immaginato, divertendoci al 100% senza rischiare inutile sprechi e accontentare i clienti più esigenti, senza alcuna paura”.

Come usare Coravin Sparkling

Per utilizzare il sistema Coravin Sparkling, aprire la bottiglia e, quando si è finito di versare la quantità desiderata, posizionare lo Stopper Sparkling sulla bottiglia e fissarlo con la maniglia di bloccaggio. Quindi utilizzare il dispositivo Sparking per ripristinare il livello di CO2, garantendo l’effervescenza originale cos’ come pensata dal produttore.

Per versare il bicchiere successivo basterà rimuovere attentamente lo Stopper e versare normalmente la quantità desiderata. Al termine, riagganciare lo Stopper Sparkling e ripristinare il livello di CO2 della bottiglia con il dispositivo Sparkling.

La confezione del sistema Coravin Sparkling contiene un dispositivo Sparkling, due Stopper Sparkling, quattro capsule Coravin Pure Sparkling CO2 e due guaine protettive per bottiglie.

Il design dello Stopper Sparkling

Lo Stopper universale Sparkling, in attesa di brevetto, è dotato di un design a morsetto interno che si autoregola per adattarsi saldamente a tutte le bottiglie standard da 750 mL e magnum da 1,5L, anche le bottiglie speciali di noti produttori di champagne di lusso, rendendolo realmente compatibile a livello universale. Questo design esclusivo di bloccaggio mantiene anche fino a 55 psi di pressione, sufficiente a preservare la pressione naturale che si trova nei vini spumanti prima che siano stati aperti.

Il dispositivo Sparkling, in attesa di brevetto, utilizza le capsule di CO2 Coravin Pure Sparkling per iniettare anidride carbonica nella bottiglia attraverso lo Stopper Sparkling per riempire la bottiglia. “Sappiamo dalle conversazioni con i nostri partner commerciali e con i clienti che c’è un forte bisogno di un prodotto che permetta il consumo al bicchiere di vini spumanti, probabilmente anche più grande che per i vini fermi”, ha detto Christopher Ladd, chief executive officer di Coravin, Inc.

“Coravin Sparkling è in grado di rivoluzionare il modo in cui il mondo gusta i vini spumanti, e siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione e innovazione per migliorare l’esperienza del vino con i professionisti e gli appassionati di vino in tutto il mondo”.

Quanto costa Coravin Sparkling e dove acquistarlo

Il costo del sistema di conservazione dei vini spumanti Coravin Sparkling MSRP sarà di 449,99 euro. Le capsule di ricarica di CO2 Coravin Pure Sparkling saranno disponibili in confezioni da 6 e 12 con un prezzo di vendita al pubblico di 49,99 euro e 89,99 euro, rispettivamente. Ulteriori Stopper Sparkling saranno disponibili in confezioni da 2 con un prezzo di vendita al pubblico di 89,99 euro.

Tutti gli articoli saranno disponibili da settembre sul sito Coravin.it ed entro la fine dello stesso mese presso i principali rivenditori e distributori selezionati. Per saperne di più su Coravin e sul nuovo sistema Sparkling, visita Coravin.com/sparkling.