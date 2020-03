Coronavirus, Codere chiude sale slot e bingo in Italia e Spagna

ROMA – Come conseguenza della pandemia di coronavirus e tenendo conto delle varie restrizioni prese dai governi, l’azienda Codere (multinazionale spagnola di riferimento nel settore del gioco) ha dovuto prendere delle misure eccezionali a carattere temporale, in alcuni mercati, in merito alle quali ha informato la CNMV (Commissione Nazionale del Mercato dei Valori):

EUROPA: Chiusura delle strutture adibite al gioco (bingo, ristorazione, sale slot) in Italia e Spagna in seguito ai decreti governativi pubblicati in data 11 e 13 di marzo. Rimane operativa l’offerta on line in www.codere.es e www.coderescommesse.it.

AMERICA LATINA: Le sale già operavano con capacità ridotta, ma il Governo ha da poco fatto sapere che vuole che si chiudano, temporaneamente, a partire da oggi 16 marzo.

PANAMA: Tutte le nostre sale rimarranno chiuse e saranno cancellati tutti gli eventi ippici.

URUGUAY: Le operazioni di HRU, le sale slot e l’ippodromo sono state sospese, come anche l’attività del casinò Carrasco.

ATTIVITA’ ON LINE E DI SCOMMESSE SPORTIVE: La sospensione o il posticipo dei principali campionati o tornei sportivi (NBA, LMB, Indian Wells, Chmpions League, Lega e Premier League…) avrà un impatto sulle scommesse sportive presenziali e on line. In considerazione con quanto detto prima e di fronte ad altre possibili restrizioni in merito al funzionamento del business in queste o in altre zone, Codere ha messo in atto un Piano alternativo per garantire la continuità della nostra attività, che include la riduzione delle attività non critiche, la priorizzazione di pagamenti per massimizzare la liquidità, l’ottenimento di finanziamenti addizionali e/o la riduzione o differimento dei costi operativi.