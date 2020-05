Coronavirus, come la quarantena ha cambiato il rapporto genitori-figli (Foto Ansa)

ROMA – “I genitori hanno sfruttato il lockdown per riappropriarsi del ruolo di primi agenti educativi dei loro figli”. Lo sostiene una ricerca realizzata su un campione di 5 mila famiglie in Sicilia con figli tra 10 e 18 anni, dal pedagogista Giuseppe Raffa dell’ambulatorio antibullismi dell’Asp di Ragusa, in collaborazione con Giovanni Macca, esperto di statistica.

Due gli obiettivi: intercettare il cambiamento nei rapporti tra genitori e figli adolescenti e comprendere se e come sia mutato il rapporto tra i figli e le tecnologie. “Ci siamo avvalsi di un questionario su Whatsapp – spiega il pedagogista – e i risultati sono automaticamente confluiti su Google moduli.

L’81% dei genitori ha dichiarato che stare più tempo a casa è stato utile per riappropriarsi del ruolo di primi agenti educativi dei figli.

L’80,32% del campione ha sfruttato la lunga permanenza a casa per conoscerli meglio, per avviare o riavviare le relazioni con loro.

La ricerca ci dice che probabilmente stiamo per assistere al prepotente ritorno alla società verticale, dove si apprende dal padre e dagli adulti più in generale”.

Anche la vita dei figli è cambiata in casa: secondo il 76% delle famiglie siciliane, partecipano alle faccende domestiche e fanno piccoli lavori che impegnano creatività e fantasia. Altro “miracolo” è quello di un uso più regolare delle tecnologie.

“Grazie alla didattica a distanza i preadolescenti e gli adolescenti – conclude Raffa – hanno cominciato a usare le tecnologie per attività diverse dal guardare video o giocare con i videogames. Hanno imparato a fare ricerche su Internet, sono diventati più abili e saggi.

Lo sostiene il 78,26% dei genitori, secondo cui i giovani avrebbero un diverso approccio anche con i social”. (Fonte Ansa).