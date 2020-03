ROMA – Fondazione Valter Longo Onlus in Italia e Create Cures Foundation negli Stati Uniti, per far fronte alla straordinaria emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica di COVID-19 in Italia, hanno deciso di offrire il proprio aiuto al Sistema Sanitario Nazionale italiano orientando le proprie donazioni a sostegno delle attività degli Ospedali Italiani più bisognosi e con minori risorse, attualmente in grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

“Ci sono pervenute considerevoli richieste di aiuto per alcuni ospedali di provincia che sono in sofferenza a causa dell’emergenza COVID-19 e temono di non poter rispondere adeguatamente alle richieste. Riteniamo che una risposta concreta, responsabile e doverosa da parte della nostra organizzazione possa essere quella di dare nell’immediato il nostro contributo a tutti gli ospedali che ne faranno richiesta, grazie alle donazioni spontanee di amici e sostenitori della Fondazione Valter Longo in Italia e di Create Cures Foundation negli Stati Uniti, sostenendo il nostro Paese nella lotta a questo nuova emergenza epidemiologica” – così dichiara Antonluca Matarazzo, Direttore Generale di Fondazione Valter Longo Onlus e Create Cures Foundation.

“Gli ospedali italiani sono in una situazione critica. Il personale medico ha bisogno di respiratori, ventilatori, mascherine e dispositivi di protezione individuale. Abbiamo iniziato la raccolta fondi, dopo che alcuni colleghi italiani mi hanno comunicato l’emergenza e l’urgenza di ricevere dispositivi medici e indumenti protettivi, per aiutare il personale medico coinvolto in prima linea. VI incoraggio a donare quello che potete: anche le piccole donazioni possono fare tanto in questo momento. Vi ringrazio da parte di tutto il personale medico italiano” – l’accorato appello del Professor Valter Longo PhD – Direttore del Programma di Oncologia e longevità dell’IFOM di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC Davis School of Gerontology di Los Angeles (USA) – Presidente di Fondazione Valter Longo Onlus e Create Cures Foundation.

“La situazione negli ospedali è molto grave: ci sono molti contagiati. Medici e infermieri lavorano a ritmi serrati per salvare vite umane, ma le strutture ospedaliere e le terapie intensive sono al collasso. Possiamo aiutare gli ospedali italiani più bisognosi con la raccolta fondi che ha aperto Fondazione Valter Longo Onlus. Tutti possono contribuire, ognuno con le proprie disponibilità. Aiutiamo gli ospedali italiani ora! Grazie per quello che farete!” – si unisce alla Fondazione Caterina Caselli – cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva.

Possiamo aiutare le strutture ospedaliere italiane più bisognose anche con poco, rinforzando la terapia intensiva, nonché offrendo altri strumenti e dispositivi medici di cui necessitano.

Per donare:

https://www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi

https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it

Iban: IT51D0617531870000001553480

Le strutture ospedaliere che si trovano in una situazione di emergenza e ne abbiano bisogno, possono presentare la richiesta di contributo, scaricando il modulo dal sito web della Fondazione al link: https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it, inoltrandola ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

• PEC: fondazionevalterlongo@pec.it

• E-mail: info@valterlongo.com

Fondazione Valter Longo Onlus continua, inoltre, a garantire Assistenza Sanitaria Nutrizionale integrativa delle cure mediche in corso per dare l’opportunità a tutti di avere un supporto concreto e continuo, svolgendo le attività in campo nutrizionale on-line e prediligendo l’utilizzo di collegamenti video, come consentito dal Decreto del Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi n. 49 del 08/03/2020.

Per ulteriori informazioni riguardo l’iniziativa e richieste di interviste ad Antonluca Matarazzo – Direttore Generale e Lucy Tattoli – Responsabile Marketing & Fundraising di Fondazione Valter Longo Onlus contattare il nostro Ufficio Stampa: 328 58 92 979; press@valterlongo.com.