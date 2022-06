Cosa Portare al Mare: 10 Accessori da non Dimenticare

Le temperature iniziano a salire e qualcuno sta già pianificando le vacanze al mare. Quando si è giovani e spensierati bastano un telo mare, un buon libro e via. È tutto pronto per andare!

Pianificare, invece, una giornata al mare in famiglia, soprattutto con bambini piccoli, non è un’impresa facile. Essere ben organizzati dev’essere una certezza, non solo una sensazione!

Prepariamo insieme una check list dei 10 accessori di cui non si può assolutamente fare a meno.

Borsa mare

Divertente e colorata, ma anche pratica e ampia è l’amica fidata di ogni mamma. Con tasche capienti e pochette abbinata impermeabile per riporre lo smartphone, le chiavi e il portafoglio.

Da portare sempre con sé durante l’estate, la borsa mare deve essere comoda e capiente per contenere tutto ciò che è indispensabile per la famiglia.

Telo mare

In cotone, spugna o in microfibra, leggero e compatto da trasportare facilmente in borsa, il telo mare non è qualcosa a cui si può mai rinunciare.

Dopo un bel tuffo in mare, è un must per rilassarsi sotto l’ombrellone o sdraiarsi al sole.

Per gli amanti del mare è ancora intramontabile la vecchia stuoia da spiaggia in juta, da stendere sotto il telo per evitare che il corpo venga a contatto con la sabbia.

Borsa termica

Pratica e dai colori vivaci, la borsa frigo non può mancare per conservare al fresco cibi e bevande per tutta la famiglia.

Rigida o in stoffa, con i manici o a tracolla, è indispensabile per un buon pranzo a sacco di famiglia al mare.

Alcuni modelli sono dei veri e propri frigoriferi portatili in quanto ricaricabili in auto.

Occhiali da sole

Si sa, si possono già indossare dai 3/6 mesi di vita. L’utilizzo degli occhiali da sole è un’ottima scelta per tutta la famiglia.

Soprattutto gli occhi dei più piccoli sono molto sensibili e possono essere danneggiati da una lunga esposizione ai raggi UV.

Specchiati, opachi o polarizzati oltre che a proteggere gli occhi dai dannosi raggi solari, sono un valido alleato per il proprio look estivo.

Crema solare

Anche se il sole fa bene alla pelle in quanto stimola la produzione di vitamina D, esporsi ai suoi raggi nelle ore più calde senza adeguate precauzioni provoca irritazioni e danni permanenti alla pelle.

I dermatologi consigliano l’applicazione di una crema solare prima e durante l’esposizione sia agli adulti sia ai bambini.

Come si fa a non amarlo? Dopo tuffi e giochi in spiaggia non c’è niente di meglio che lasciarsi trasportare dalla corrente su un comodo materassino mare.

Ce ne sono davvero per tutti i gusti: dai modelli classici monocromatici fino alle fantasie più colorate e stravaganti.

Giochi da mare

Colorati braccioli, birilli, annaffiatoio, secchiello, paletta e formine da spiaggia sono comode e indispensabili soluzioni per intrattenere i bambini al mare senza che si annoino.

Carte da gioco impermeabili, tamburelli e racchette sono gli accessori più apprezzati per trascorrere delle ore di sano divertimento e spensieratezza con i propri amici.

Carrello pieghevole

Quando si va in famiglia al mare si portano così tante cose che spesso si fa fatica a trasportarle.

Il carrello pieghevole, chiamato anche vagone, si apre e si richiude in pochi secondi ed è utile per mettervi dentro tutti gli accessori e gli oggetti che si vogliono portare in spiaggia.

È davvero pratico e maneggevole. Andare al mare con i propri bambini e portare tutti i loro giochi, non sarà più un’avventura stancante.

Tavolino pieghevole

Tantissimi modelli e colori in commercio per godere di un pranzo di famiglia al mare. Questo tavolino è indispensabile per chi vuole trascorrere un’intera giornata in spiaggia con i propri cari.

Leggero e pratico da trasportare, è una valida base di appoggio durante le vacanze estive al mare. In vendita, la maggior parte delle volte, sono incluse le sedie pieghevoli.

Ombrellone

Ultimo, ma non meno importante da portare con sé è un ombrellone da spiaggia.

Grazie alle sue zone d’ombra create sulla sabbia concede momenti di fresco e ripara dai raggi solari durante le giornate eccessivamente calde.