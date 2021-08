Così la fibra ottica FTTH abbatterà il Digital divide in Italia

La fibra ottica Ftth sarà lo strumento per abbattere il digital divide in Italia, permettendo ai cittadini italiani di usufruire a pieno di servizi digitali ormai necessari per la quotidianità.

Interessanti in questo quadro le parole di Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber, a Key4Biz.

La fibra ottica FTTH abbatterà il Digital divide

Open Fiber, ha spiegato, “condivide in pieno” “Italia a 1 Giga” e “dato il nome del nome piano del Governo la fibra ottica FTTH è una tecnologia che si presta perfettamente a superare il digital divide“. “Il Governo – ha aggiunto Bonannini – ha lanciato un piano di connettività ambizioso, che anticipa gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2030 con il Digital Compass e che Open Fiber, che nasce proprio per contribuire alla riduzione del divario digitale accumulato dal nostro Paese, condivide in pieno”.

“Con il Piano Italia 1 Giga, il nostro Paese si candida a diventare leader in Europa: ed è evidente”, ha concluso Bonannini, “fin dal nome del Piano del Governo, che la fibra ottica FTTH è una tecnologia che si presta perfettamente a superare il digital divide e che è in grado di garantire a tutti l’enorme quantità di banda che il presente e il futuro prossimo richiedono”.

Cos’è il piano “Italia a 1 Giga”

“Italia a 1 Giga” è il piano d’intervento pubblico con cui il Governo punta a garantire, nelle aree grigie e nere, la connettività ad almeno 1Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload a 6,2 milioni di “indirizzi civici” coperti, attualmente e fino al 2026, da reti con velocità di connessione stabile inferiore a 300 Mbit/s in download.

In questo momento sono 12.3 milioni le unità immobiliari raggiunte dalla rete in fibra ottica di Open Fiber. Ed è con questi numeri che da poche settimane è iniziato il lavoro del nuovo vertice dell’azienda: Francesca Romana Napolitano, nuovo amministratore delegato, e Mario Rossetti, nuovo Direttore generale.