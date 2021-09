Covid e sessualità: come sono cambiate le abitudini degli italiani con la pandemia?

Chi lo avrebbe mai detto che le abitudini quotidiane del mondo intero sarebbero state stravolte dall’avvento di una pandemia mondiale? Persino concetti che pensavamo immutabili, come il sesso e la sfera intima, durante il periodo del lockdown sono stati completamente rivoluzionati. Con l’avvento del Covid 19, infatti, molte abitudini generali sono andate perse, lasciando spazio ad altre usanze. In questo contesto, si è affermato un nuovo concetto di rapporto sessuale, piuttosto differente da quello tradizionale e dalle peculiarità che prima difficilmente avremmo ipotizzato.

Il sesso e il calo del desiderio durante il lockdown

Sono molteplici le motivazioni che hanno portato persino le coppie più consolidate a vivere un drastico calo del desiderio durante il lockdown. La prima fra queste cause è da attribuirsi all’eccessiva quantità di tempo trascorso insieme al proprio partner. In condizioni di vita normali, a causa dei vari impegni quotidiani, le coppie erano costrette a passare in compagnia solo una parte della giornata insieme, e proprio per questa ragione al momento dell’incontro l’eccitazione e il desiderio era spesso alle stelle.

Durante il lockdown, invece, impossibilitati a vivere almeno una parte della giornata distanti, molte coppie hanno provato sensazioni spiacevoli come la noia e la monotonia, vedendo il sesso più come un passatempo che come un vero e proprio atto di passione. Il tanto tempo trascorso con il partner, però, è solo una delle ragioni che hanno portato a tralasciare la vita sessuale. Ad essa, va aggiunta la presenza costante dei figli in casa, prima impegnati tra la scuola e lo sport. O ancora, la paura di contagiare o di essere contagiati dal proprio compagno è stata un’altra delle motivazioni cardini che hanno comportato un drastico calo del desiderio sessuale durante il periodo del lockdown.

Ma in Europa si faceva l’amore durante lo Smart Working

Anche in Europa la situazione è stata analoga. Tuttavia, non mancano eccezioni. In Germania, ad esempio, il 60% delle coppie ha ammesso di aver vissuto il periodo del lockdown in maniera positiva e di aver ritrovato con la propria dolce metà la complicità che prima non c’era. In Francia, invece, non sono mancati momenti di passione e desiderio. Un sondaggio condotto da Ifop per un sito di incontri extraconiugali ha evidenziato come, un terzo degli intervistati, è andato a letto con il partner persino durante l’orario di lavoro, con parentesi focose anche nelle ore più concitate dello Smart Working.

Il sesso e l’aspetto virtuale

Una delle nuove abitudini che gli italiani, così come il resto della popolazione mondiale, hanno adottato consiste semplicemente nel consumare un rapporto sessuale virtualmente. Ma esattamente che cosa significa? Costretti a casa e lontani da aperitivi e appuntamenti di fuoco, uomini e donne hanno trovato sul web soluzioni interessanti per intrattenersi e, perché no, soddisfare i propri desideri. I numeri, infatti, ci dicono che un crescente numero di persone si è iscritto sui portali di incontri occasionali per trovare una persona con cui fare sesso virtuale e dare libero sfogo alle proprie voglie più nascoste. L’iter è stato praticamente sempre lo stesso: prima semplici ma piccanti domande di routine, poi qualche allusione sessuale non troppo velata e, infine, il rapporto vero e proprio ma… virtuale!

Non sono mancati nemmeno momenti dedicati alla masturbazione davanti a video porno, o attimi di sexting, ovvero la consumazione del rapporto sessuale tramite chat privata.

Il risultato? Per gli specialisti del settore, il grande incremento in fatto di pratiche sessuali virtuali non è da sottovalutare, con il rischio di alterare completamente le abitudini salutari che contraddistinguono una persona e una coppia. Sembra infatti che il rapporto reale stia lentamente venendo rimpiazzato dal piacere del sesso virtuale e che l’amplesso non provochi più quelle sensazioni di piacere naturali. Insomma, si tratterebbe di un nuovo modo di intendere la sessualità.

Il web e il mondo dei sex toys

Infine, I sex toys sono un’altra soluzione volta ad incrementare il piacere sessuale, sia per le coppie che per i single. In particolare, la vendita dei sex toys è cresciuta esponenzialmente durante la pandemia, con i numeri che risultano triplicati rispetto a quelli che ci saremmo aspettati in circostanze normali.

Entrando nel dettaglio, l’interesse per i sex shop online è cresciuto del 110% in Italia durante il primo lockdown. Ancora meglio hanno fatto nei paesi scandinavi, con la domanda di sex toys che è aumentata del 300%, con un particolare interesse nei confronti dei giocattoli per coppie. Vibratori, creme stimolanti, completi sensuali, o anche articoli per le pratiche bondage, si sono rivelati essere dei veri e propri alleati per donare al rapporto quel tocco di piacevolezza in più e, perché no, un attimo di trasgressione senza precedenti.