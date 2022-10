Crescita aziendale: sempre più aziende puntano sulla digital transformation

L’automazione, l’intelligenza artificiale e l’avvento di nuove modalità di comunicazione oggi spingono le imprese a prendere le distanze dai loro classici modelli di business per fare spazio alla digital transformation, un processo che Research and Markets, in un report sulle previsioni globali fino al 2027, stima in aumento con un tasso di crescita annuale del 21,2%, finalizzato a tenere il passo con tutti i cambiamenti tecnologici, organizzativi e culturali che interesseranno i processi aziendali.

La trasformazione digitale nasce infatti dall’esigenza di professionisti e imprese di abbandonare procedure manuali o non adeguatamente preformanti, per fare spazio a processi più efficienti e del tutto automatizzati. Lo scopo è quello di favorire l’acquisizione di un’elevata capacità di innovazione e far fronte a tutte le sfide che scaturiranno dall’accelerazione della rivoluzione tech.

Naturalmente, trattandosi di un percorso estremamente delicato, da cui dipende la capacità delle realtà professionali di tenere testa ai più disparati scenari futuri, il processo di digital transformation deve essere supportato da un’adeguata proposta professionale, finalizzata a introdurre in azienda soluzioni facili, immediatamente integrabili, ma soprattutto complete e specifiche per ogni singola realtà settoriale.

Digital transformation: come integrarla in azienda?

Per una corretta trasformazione digitale è fondamentale pensare in modo strategico, partendo da un lato da una pianificazione degli obiettivi e dei processi da automatizzare, dall’altro da un approccio che possa condurre a un cambiamento di tipo sinergico.

Si tratta di un concetto alla base delle più importanti realtà del mercato IT, che sono in grado favorire l’implementazione di soluzioni per il business con una proposta di tipo taylor made.

Tra queste spicca, per esempio, TeamSystem, il gruppo leader in Italia che si rivolge a professionisti, PMI, start up e Pubblica amministrazione con soluzioni digitali innovative progettate per semplificare, efficientare e rendere sensibilmente più performanti tutti i processi per la gestione d’impresa.

Per maggiori informazioni: https://www.teamsystem.com.

Cosa può fare la digital transformation per la crescita aziendale

L’interazione di nuovi sistemi digitali può favorire il superamento di tutte quelle complessità materiali e organizzative che spesso sono d’ostacolo alla crescita aziendale.

Tramite software All-in-One oggi è possibile, per esempio, gestire tutte le attività di uno studio professionale, dalla contabilità ai bilanci, dalla fatturazione elettronica alla condivisione di documenti in tempo reale, oppure ottenere un perfetto gestionale per l’impresa, con soluzioni modulari per la semplificazione dei processi amministrativi, finanziari, di controllo del budget o per la gestione dei magazzini.

Tra le altre soluzioni pensate per il settore corporate, a spiccare sono anche le proposte per i centralini, per gli e-commerce e per l’incasso delle fatture, ma naturalmente non mancano soluzioni di CRM in cloud.

Queste ultime, oltre a semplificare ogni aspetto delle attività commerciale, contribuendo a potenziare la rete di vendita, sono fondamentali per operazioni di marketing e comunicazione, nonché per tutte quelle attività finalizzate alla generazione di lead e alla creazione di campagne pubblicitarie.

Il tutto assicurando sempre il pieno rispetto del GDPR in tema di privacy e protezione dei dati personali.

Trasformazione digitale: i benefici per il settore professionale

Quella che oggi passa per la trasformazione digitale è una delle strade da percorrere per riuscire a cogliere tutti i benefici derivanti dalla globalizzazione.

L’innovazione tech, infatti, attraverso un’offerta manageriale di servizi e prodotti sensibilmente più avanzata, fa sì che le aziende possano creare valore, migliorando la percezione del servizio da parte del pubblico di destinazione e assicurando un importante vantaggio competitivo.

I processi basati sulle nuove tecnologie possono inoltre offrire ai clienti una migliore user experience, azzerando il carico di lavoro che grava sui collaboratori, e avere effetti positivi sul loro grado di soddisfazione.

In parallelo, la razionalizzazione dei processi permette di destinare parte delle risorse verso settori più produttivi, incrementando le probabilità di raggiungere nuovi obiettivi e ottenere una maggiore efficienza su più livelli organizzativi.

Naturalmente, ignorare questo cambio di rotta potrebbe rivelarsi deleterio per moltissime realtà imprenditoriali, poiché significherebbe rinunciare a una vasta gamma di strumenti dinamici, oggi fondamentali per non essere tagliati fuori dalla naturale evoluzione dell’impresa.

La trasformazione digitale, infatti, rappresenta la chiave per acquisire una nuova serie di competenze, attualmente indispensabili per aprirsi la strada verso un futuro ricco di opportunità.