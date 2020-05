Crisi per Covid-19, il crowdfunding solidale della Associazione Sempre Forza Napoli

NAPOLI – Fondata da un gruppo di amici di vecchia data nati a Napoli ma residenti fuori città, l’Associazione SFN – Sempre Forza Napoli ha visto la luce in questi giorni, sulla spinta di un legame profondo, mai sopito, con la città e i suoi abitanti.

SFN è un’associazione no profit indipendente che si pone l’obiettivo di riunire chi, per scelta o necessità, vive lontano Napoli, con lo scopo di sviluppare progetti solidali per il territorio semplici, concreti e di breve periodo.

Persone legate dalla comune volontà di dare una mano, tifosi della città, che al grido Sempre Forza Napoli possano rispondere con un coro di solidarietà perché ovunque tu viva, Napoli la porti nel cuore.

Un appello a cui hanno immediatamente aderito numerosi associati oltre al Comune e alla Regione, che hanno sposato l’idea con il loro patrocinio.

Il primo progetto dell’Associazione è costituito da un’iniziativa di crowdfunding solidale il cui scopo è raccogliere fondi per fornire buoni spesa alle famiglie napoletane in difficoltà per l’emergenza economica legata al Covid-19.

Un’azione tutt’ora necessaria, dal momento che gli aiuti alle famiglie, esaurita la prima fase della pandemia, sono oggi sensibilmente diminuiti.

Un’emergenza nell’emergenza che a Napoli, soprattutto in determinati quartieri, si fa sentire come mai prima, con tutte le conseguenze del caso.

Attraverso la piattaforma GoFundMe è possibile associarsi ed effettuare la propria donazione libera con carta di credito o, in alternativa, con bonifico bancario all’IBAN IT08O0325003201010000107438.

Il ricavato sarà interamente versato al Banco Alimentare della Regione Campania, che si occuperà di distribuire alle famiglie i buoni spesa con il logo dell’Associazione, del valore di 25 euro ciascuno, da utilizzare presso i supermercati della Grande Distribuzione convenzionati con l’iniziativa.

Per tutte le info sempreforzanapoli.com.