Crisi del lavoro: le donne tornano davanti a Montecitorio

La crisi del lavoro non si ferma. Ogni giorno di chiusura delle attività, a causa dei provvedimenti imposti dal Governo per il contrasto al Covid-19, è un giorno in più di incertezza che mette a rischio il lavoro di centinaia e migliaia di lavoratori italiani.

Le donne del settore gioco tornano a Piazza Montecitorio

Oggi, 21 Gennaio 2021 le donne del settore gioco legale scenderanno nuovamente in piazza Montecitorio. Si tratterà di una presenza ad oltranza fin quando non avranno risposte concrete sulla riapertura delle loro attività.

Già lo scorso 12 Gennaio, in occasione della Manifestazione in rosa “Io dico basta – il lavoro non è un gioco” le donne del settore gioco legale hanno dimostrato tenacia e perseveranza per cercare di mettere la politica di fronte alle gravi problematiche che attanagliano il settore del gioco legale e la grave crisi del lavoro che stanno vivendo. Oggi scendono in piazza per cercare di dare ancora più voce e dignità al loro comparto.