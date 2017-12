ROMA – Intervistata da Radio Cusano Daniela Martani, la pasionaria vegana, ha parlato di sesso: “Ci sono tanti bordelli con bambole di silicone che riproducono fedelmente tutte le forme femminili, anche quelle più intime. In Germania ci sono più di 3000 bordelli legalizzati ed è nato un primo bordello con le bambole di silicone. E allora mi sono chiesta, visto che ci sono sempre cose per gli uomini e mai per le donne, a questo punto ne serve uno anche per noi. Vogliamo anche noi un bambolotto di silicone, sempre pronto e sempre sorridente. Se andrei mai con un bambolotto di silicone? Come esperienza si potrebbe anche provare – dice sorridendo Daniela Martani, che aggiunge – esistono già i vibratori, allora meglio avere anche una faccia. Magari uno da un uomo ha un’aspettativa che poi non viene realizzata, la storia d’amore. A questo punto mi prendo un bambolotto, così non ho complicazioni sentimentali. Gli uomini scelgono queste bambole perché sono disposte a fare qualsiasi cosa, ad essere trombate in tutti i modi possibili e immaginabili, non hanno la reticenza femminile, quella di essere prese da dietro. Chissà, magari un giorno visto che sono single mi farò venire l’idea di prendermi un bambolotto di silicone, non si sa mai nella vita. Ormai i rapporti di coppia si stanno deteriorando a un limite mai raggiunto prima. Non escludo un esperimento, ci stanno un sacco di giochini erotici, uno potrebbe provare pure questo. Farlo a tre con un bambolotto per esempio. Meraviglioso”.

Su Luigi Di Maio, tornato single: “E’ tornato single? E’ pure vegetariano o vegano. Un buon partito. E’ un po’ giovane, abbiamo qualche annetto di differenza, diventerebbe un toy boy per me. Lui ha 31 anni, io 44. Lo invito a cena, diteglielo”.