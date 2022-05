De Rossi (WeSchool): “Con il cambiamento in atto, il futuro del lavoro e quello della formazione finiscono per coincidere” (foto ANSA)

Intervenendo oggi, 12 maggio, nella plenaria conclusiva del Salone del Risparmio a Milano, Marco De Rossi, fondatore e Ceo di WeSchool, la maggiore imprese di EdTech italiana e tra le maggiori protagoniste europee del settore, ha illustrato gli scenari e le possibilità aperte al mondo della formazione e dell’educazione digitale.

De Rossi (WeSchool) sul futuro della formazione e del lavoro

“Il cambiamento del mondo del lavoro – ha sottolineato De Rossi – innescato da piattaforme digitali, nuove logistiche fisico-digitali, bio tech e deep-tech ha avuto una brusca accelerazione con la pandemia e viene accelerato dal contesto geopolitico e finanziario incerto e frammentato, in cui i fattori di vantaggio competitivo dell’economia diventano sempre più la supremazia tecnologia e il bacino di talenti autonomi nel disegnare e abbracciare le professioni del domani. In questa situazione “Future of Work” e “Future of Education” finiscono per coincidere”.

“L’innovazione – ha concluso – dell’Education, dalla scuola Primaria fino alla formazione aziendale e all’aggiornamento delle competenze dei cittadini in generale, da un punto di vista di contenuti ma ancora di più di metodologie ed efficacia della misurazione, diventa quindi, per noi europei, la grande sfida che giochiamo nei prossimi 3 anni per rimanere rilevanti.”