Diritti Serie A, una prima certezza: scordatevi Dazn a 9,99

Sui Diritti Serie A diciamolo subito: di certezze, sul futuro del calcio in tv in Italia, in questo momento non ce ne sono.

C’è invece un sospetto, o qualcosa di più: quello che a fare le spese della possibile rivoluzione, con il passaggio della Serie A a DAZN, possa essere il tifoso che dovrà fare i conti con le difficoltà di vedere le partite in streaming con la rete che c’è oggi nel nostro Paese e con prezzi molto diversi dai dieci euro attuali.

Diritti Serie A:cosa succederà se DAZN conquisterà tutti i diritti della serie A per le prossime tre stagioni?

La domanda che ricorre leggendo i commenti nei forum e sui social è infatti: cosa succederà se DAZN conquisterà tutti i diritti della Serie A per le prossime tre stagioni?

Per prima cosa scordatevi tutto il calcio a 9,99 euro al mese, chiaramente: la tariffa attuale di DAZN vale per un’offerta di tre partite di Serie A, non di dieci a giornata.

Per quanto non sia ancora nota la sua politica commerciale, una cosa è certa: DAZN dovrà necessariamente rientrare di un investimento senza precedenti.

Nel triennio in corso, l’operatore ha versato alla Lega 193 milioni di euro l’anno per tre partite a turno.

DAZn ha offerto 840 milioni l’anno per tutta la Serie A

Per conquistare tutta la Serie A ha promesso alla Lega ben 840 milioni di euro l’anno, più di quattro volte la spesa attuale.

Anche volendo offrire un abbonamento a prezzi stracciati per attirare più clienti, il prezzo per l’abbonato dovrà come crescere di tanto e attestarsi a una cifra intorno ai 30 euro al mese.

Ma in generale quella per l’abbonamento non è certo l’unica spesa da sostenere. A questa – per i tanti che non hanno una linea sufficientemente veloce o non l’hanno mai avuta – sarà necessario aggiungere il costo del broadband, dal momento che per vedere il calcio sarà indispensabile avere una buona connessione alla rete.

Sperando di essere raggiunti da quella super veloce – che in Italia ha una copertura a macchia di leopardo – i costi di listino per una linea domestica vanno dai 25 ai 40 euro al mese, con un valore medio intorno ai 30 euro. Certo, si può usare anche il broadband mobile, ma sia la qualità di visione che i consumi in termini di giga potrebbero sconsigliare questa soluzione.

Sommando il prezzo della banda larga al canone ipotizzato per DAZN si arriverebbe quindi ad una spesa tra i 50 e i 60 euro al mese. E questo solo per la Serie A.