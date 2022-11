Dispositivi a tabacco riscaldato: cosa sono, come funzionano e le ultime novità (foto Ansa)

L’industria del tabacco e dei prodotti per fumatori è molto cambiata nel corso del nuovo millennio; l’introduzione della sigaretta elettronica (e-cig) nei primi anni Duemila e la successiva comparsa dei dispositivi a tabacco riscaldato hanno arricchito notevolmente il ventaglio di opzioni a disposizione dei consumatori, i quali adesso possono scegliere tra diverse alternative al fumo tradizionale (sigarette, sigari e affini). I prodotti a tabacco riscaldato, indicati commercialmente con la sigla THP (Tobacco Heating Product) o HTP (Heated Tobacco Product), rappresentano una delle novità più recenti; ciò nonostante, hanno conquistato una nicchia non trascurabile di mercato. In questo articolo, vediamo di cosa si tratta e qual è il funzionamento che li contraddistingue.

Cosa sono i THP

I “Tobacco Heating Product” sono dispositivi elettronici che, sfruttando tecnologie diverse tra loro, sviluppano calore e riscaldano una miscela di tabacco, spesso arricchita da aromi e fragranze. La temperatura prodotta dal device non raggiunge mai la soglia di combustione; di conseguenza, il tabacco non viene bruciato, a differenza di quanto accade durante il consumo di prodotti tradizionali quali sigarette e sigari.

I dispositivi a tabacco riscaldato, quindi, producono un vapore contenente nicotina; è forse per questo aspetto che vengono spesso confuse con le sigarette elettroniche. Queste ultime, infatti, sono dispositivi di vaporizzazione, ossia utilizzano un nebulizzatore per produrre un aerosol a partire da una soluzione di acqua, nicotina, aromi e altre sostanze.

Come funziona un riscaldatore di tabacco

In base a quanto emerge dal rapporto stilato a luglio 2020 da CORESTA (Centro di Cooperazione per la Ricerca Scientifica sul Tabacco), i dispositivi riscaldatori di tabacco si dividono in tre sottocategorie principali:

dispositivi riscaldati elettricamente;

dispositivi riscaldanti tramite aerosol (“aerosol heated”);

dispositivi riscaldanti tramite carbone (“carbon heated”).

Questa suddivisione riflette le differenze tecnologiche e funzionali che contraddistinguono i tanti prodotti a tabacco riscaldato presenti sul mercato.

La maggior parte dei device in commercio, infatti, è dotata di sistemi di riscaldamento di tipo elettrico che, a loro volta, si dividono in resistivi e induttivi (a seconda dell’utilizzo di una resistenza o di una tecnologia a induzione). Questo tipo di tecnologia viene solitamente integrata con specifici sistemi di controllo della temperatura, in maniera tale che il dispositivo implementi un riscaldamento progressivo senza bruciare la miscela di tabacco.

I THP “carbon heated”, invece, hanno incorporato un substrato di carbone che serve a veicolare il calore per riscaldare la miscela di tabacco; nei riscaldatori ad aerosol, invece, il sistema di riscaldamento sfrutta un aerosol per per sviluppare la temperatura necessaria a produrre il vapore di tabacco.

THP: le ultime novità

Il segmento dei prodotti a tabacco riscaldato è in costante espansione, grazie alle numerose novità messe a punto e commercializzate dai principali marchi di settore.

Uno dei brand più attivi, in tal senso, è glo™ (di proprietà di British American Tobacco) che sviluppa e produce THP che utilizzano un sistema di riscaldamento a induzione. I riscaldatori a marchio glo™, infatti, sfruttano una specifica tecnologia brevettata (Induction Heating Technology) che prevede l’utilizzo di una bobina attorno alla camera di riscaldamento. Questa prerogativa caratterizza anche l’ultimo prodotto lanciato sul mercato dal marchio BAT, glo™ HYPER X2: si tratta di un riscaldatore che aggiorna, dal punto di vista tecnologico e funzionale, i dispositivi di precedente generazione introducendo nuove funzionalità. In aggiunta, il marchio ha anche ampliato la gamma delle stick di ricarica, introducendo nuovi gusti aromatizzati.

Più in generale, le novità relative ai THP riguardano perlopiù l’aspetto estetico dei dispositivi (sempre più orientato allo sviluppo di soluzioni ergonomiche e di facile utilizzo) e i vari ‘gusti’ delle miscele di tabacco, così da offrire più opzioni ai consumatori.