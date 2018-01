ROMA – La vostra partner non vuole più avere rapporti sessuali con voi? Trovare la causa e riaccendere così il desiderio diventa fondamentale. In generale, le motivazioni di una donna, riporta Dagospia che cita il sito newsitaliane.it, che non vuole più avere rapporti, sono fra queste sei.

Libido – Insoddisfazione e noia all’interno della relazione sentimentale. Se lei si annoia con voi durante la giornata, lo farà anche quando va a letto- “Bisogna che chiediate al vostro partner di farvi capire cosa prova – spiega la psicologa Krauss Whitbourne – Potrebbe tirar fuori qualcosa di poco conto, come qualche vostra abitudine che le dà fastidio, così come potrebbe farvi partecipe di un problema di maggiore rilievo che riguarda il rispetto reciproco o la comunicazione fra voi due”.

Dolore – Fare sesso per alcune donne può essere doloroso soprattutto se l’età della coppia è avanzata. “Uomini e donne vivono delle fluttuazioni ormonali e fisiche – dice la sessuologa Elizabeth McGrath – Per le donne, tali fluttuazioni potrebbero avere un impatto sul desiderio sessuale insieme alla preparazione fisica all’atto sessuale, alle diverse condizioni di umidità vaginale o alla semplice necessità di sentirsi sexy”. Insomma, lui deve ricordarle di essere ancora molto da lei. Se non bastasse può essere utile ricorrere a lubrificanti vaginali. Senza dimenticare di non avere fretta durante il rapporto sessuale: l’eccitazione della donna ha tempi enormemente più lunghi.

Contatto fisico – Concentratevi quotidianamente sul contatto fisico e su manifestazioni d’affetto e non precipitatevi nell’atto sessuale. Sedetevi uno affianco all’altro sul divano, datevi la mano, massaggiale il collo, non farle credere di toccarla con il solo obiettivo di fare sesso.

Stanchezza – Le donne hanno bisogno di sentirsi piene di energia e di carica. Se lei non ha tempo per sé o non ha un momento per riposarsi, rilassarsi e ricaricare le batterie, allora le potrebbe risultare davvero difficile concedersi sessualmente.

Routine – Se l’attività sessuale è sempre uguale (ora, modalità, luogo, posizioni) allora si rischia di cadere nella monotonia. Che può spegnere la passione. Provate allora a rendere la camera da letto più romantica con candele e musica per esempio e lasciate libera la fantasia.