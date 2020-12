Earthshot Prize: 5 milioni di sterline per i progetti ecosostenibili più innovativi

C’era una volta un Principe che voleva salvare il mondo….

Sembra l’inizio di una favola, ma è tutto vero.

Il Duca di Cambridge, noto a tutti come William d’Inghilterra, ha istituito un premio che mette in palio 5 milioni di sterline per i progetti più innovativi in ambito di ecosostenibilità.

Il riconoscimento si chiama Earthshot Prize e prevede l’assegnazione di un milione di sterline per le 5 idee migliori che verranno presentate ogni anno, da oggi per i prossimi 10 anni.

Il premio Earthshot Prize è il premio ambientale globale più prestigioso di sempre

Una somma principesca per uno scopo nobile, ispirato al Duca dal piccolo George. Mentre stava guardando un documentario sugli animali in via di estinzione, il figlioletto ha mostrato molta tristezza, sentimento che ha indotto il papà, da sempre impegnato nella lotta per la difesa dell’ambiente, a compiere un gesto che passerà alla storia.

Si tratta, infatti, del premio ambientale globale più prestigioso di tutti i tempi, come descrive Kensington Palace. I vincitori verranno annunciati ogni anno, con una cerimonia che si svolgerà ogni volta in una città diversa, in tutto il mondo, a partire da Londra nel 2021.

I premi potranno essere assegnati a singoli o team, siano essi scienziati, attivisti, economisti, governi, imprenditori e persino Paesi.

L’auspicio di William d’Inghilterra

L’auspicio di William, dichiarato alla BBC Radio, è che il premio “galvanizzi e riunisca le migliori menti, le migliori soluzioni possibili, per risolvere e affrontare alcune delle più grandi sfide ambientali del mondo. I prossimi 10 anni – ha sottolineato – sono un decennio critico per il cambiamento. Il tempo è essenziale, motivo per cui crediamo che questo premio globale molto ambizioso sia l’unica via da seguire”.

Uno stimolo in più verso il traguardo dei 17 goal da raggiungere entro la fatidica data 2030! (Per approfondire (https://prontoenergia.com/2020/10/12/waiting-for-2030/).