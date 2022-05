Con Voi, l’assistenza a domicilio firmata Campus Bio-Medico

Con Voi è il nuovo servizio di assistenza sanitaria domiciliare a Roma, nato all’interno della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per permettere a pazienti fragili, ai malati cronici o a persone in stato post-operatorio di accedere ad un percorso di cura flessibile, personalizzato e altamente specializzato.

Attivo dal 1994, il Policlinico Universitario si è impegnato nella ricerca di nuovi modelli di cura domiciliare. Grazie ad uno staff profondamente preparato, oggi garantisce ai pazienti un’assistenza personalizzata, sulla base delle esigenze di ognuno, affinché possa beneficiare del migliore percorso di cura in una situazione confortevole, circondato dai propri cari.

Con Voi, assistenza a domicilio: cosa offre?

Grazie a Con Voi, è possibile prenotare visite specialistiche direttamente a casa. Il servizio mette a disposizione dei professionisti che raggiungono i pazienti presso il loro domicilio ed effettuano la visita di cui necessitano. Questo progetto è dedicato a malati cronici, pazienti fragili o a pazienti che hanno da poco subito un intervento chirurgico e necessitano di continuità ad un percorso di cura già intrapreso.

Infine, lo staff qualificato di cui dispone è abilitato ad effettuare le migliori terapie a domicilio, dedicate a tutti i pazienti che necessitano di trattamenti infermieristici professionali ma si trovano in impossibilitati a spostarsi da casa.

Con Voi: l’assistenza a domicilio flessibile e personalizzata

L’assistenza sanitaria a domicilio, offerta da Con Voi, possiede il prezioso vantaggio di essere flessibile: il paziente e la sua famiglia hanno la possibilità di scegliere il servizio di cui necessitano e di vederlo erogato presso la propria abitazione nei giorni e negli orari concordati, secondo le loro specifiche esigenze. Dunque, a tutti i pazienti che necessitano di una visita e di assistenza infermieristica professionale, basta contattare lo staff di Con Voi per pianificare insieme il miglior percorso di cura nel rispetto dei loro impegni e secondo le loro comodità, secondo una modalità del tutto personalizzata.

Il personale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, infatti, si occuperà di individuare il servizio più adatto alle esigenze del paziente, verificando puntualmente i suoi reali bisogni e le indicazioni mediche ricevute.

Perché è importante garantire un percorso di cura a domicilio?

L’assistenza infermieristica domiciliare e le visite specialistiche svolti tra le mura domestiche non vanno unicamente a soddisfare un bisogno funzionale, ovvero erogare un servizio in casa in virtù dell’impossibilità del paziente di spostarsi, bensì si occupano di fornire al malato un servizio aggiuntivo, professionale, efficace e soprattutto umano. Basti pensare a come cambia la vita di una persona quando incontra la malattia o è sottoposta ad un lungo periodo di degenza: spesso le cure snaturano la sua quotidianità proiettandolo in una dimensione sconosciuta, capace di peggiorare la sensazione di disorientamento e disagio date dalla patologia in primis.

L’assistenza a domicilio si propone al contrario di non decontestualizzare il paziente, anzi di curarlo e dedicarsi a lui nell’ambiente a lui familiare, circondato dai propri cari, cercando di intaccare in minima parte la sua quotidianità, infondendo quel senso di continuità, fiducia nel futuro e normalità che nella maggior parte dei casi contribuirà ad una migliore guarigione o ad un miglioramento globale del suo stato psico-fisico. In definitiva, ciò che si propone Con Voi è di rappresentare un servizio altamente qualificato, grazie al quale è possibile elaborare un percorso di cura sereno, flessibile e altamente personalizzato, rispettando tempi e spazi del paziente e della sua famiglia.