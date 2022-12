Nei casinò più famosi d’Italia, i visitatori possono aspettarsi non solo i classici giochi da tavolo, ma anche molte slot machine diverse. Ogni visita garantisce un’atmosfera unica. Inoltre, c’è anche un ambiente meraviglioso. Inoltre, una visita ai casinò italiani diventa un evento indimenticabile, poiché qui prevale un codice di abbigliamento elegante.

Se non avete voglia di vestirvi per andare al casinò, visitate semplicemente un casinò online Svizzera e tentate la fortuna comodamente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Per i giocatori, che preferiscono recarsi nei casinò locali, presentiamo i casinò più noti in Italia in modo più dettagliato.

Casinò di Sanremo

Sanremo non è solo la sede del festival culturale annuale. Qui vi accoglie anche un centro storico con una serie di vicoli tortuosi. Sanremo offre ai visitatori anche l’opportunità di ammirare yacht di lusso da mozzafiato nell’antico Porto Vecchio. Inoltre, questa città offre anche il perfetto intrattenimento serale, perché una visita al Casinò di Sanremo, tra le altre cose, offre davvero una grande varietà.

Il casinò, che si trova direttamente sulla costa, ha aperto i battenti nel 1905. I visitatori sono accolti da un imponente edificio con elementi classici. All’interno, i visitatori hanno a disposizione i più popolari giochi da tavolo come il blackjack, il poker e la roulette, e naturalmente un’intera gamma di slot machine.

Casinò de la Vallée

Il Casino de la Vallée si trova nella città termale di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Nel cosiddetto casino i visitatori possono tornare a cimentarsi con gli amati classici come il blackjack, il poker o la roulette. Per tutti coloro che amino le slot machine, c’è un’altra sala del casinò dove si possa sfidare la fortuna indisturbati. Il casinò offre anche numerosi eventi come tornei di Texas Hold’em, Chemin de Fer e Roulette.

Per la prima volta, nella primavera del 2010 è stato lanciato l’evento “La chiave del divertimento”. In occasione di questo evento, al visitatore viene consegnato una vera chiave. Di conseguenza si tratta di trovare il blocco corrispondente. Una volta trovata la serratura, si possono vincere fantastici premi come gettoni di gioco e biglietti promozionali.

Venezia offre 3 casinò contemporaneamente

A causa delle particolari infrastrutture di Venezia, ci sono tre diverse sedi per il casinò che laddove ha sede. Il casinò di Venezia è stato fondato già nel 1638. Da allora, il casinò di Venezia ha attirato una grande attenzione internazionale. I casinò che lì si trovano offrono ai visitatori due caratteristiche speciali. Una caratteristica particolare è l’anno di apertura molto anticipato.

L’altra caratteristica speciale rappresenta i tre rami che appartengono al casinò. Il motivo è che a Venezia era ed è impossibile acquistare semplicemente una casa confinante. A Venezia è perfettamente normale aspettare che una casa si liberi. Ecco perché si parla dei 3 sedi.

Casinò Lido

Il Casinò Lido si trova direttamente sulla spiaggia ed è stato inaugurato nel XX secolo. Qui i visitatori rimangono incantati dal fascino dei primi anni ’30.

Ca ‘Vendramin Calergi

La Ca’ Vendramin Calergi, in Canal Grande, è stata inaugurata negli anni cinquanta. L’edificio un tempo fu la sede del Doge e anche l’ultima residenza di Richard Wagner. Per questo motivo, ancora oggi viene spesso chiamato “Il Doge”. Grazie alla sua posizione centrale sul corso d’acqua principale, il casinò è considerato l’edificio centrale del casinò.

Qui i visitatori non solo possono godere di un’esperienza di gioco unica, ma anche di vari eventi culturali come cene di gala, concerti all’aperto, balletti e mostre d’arte.

Ca ‘Noghera

Solo alla fine degli anni novanta Ca’ Noghera si è unita alla schiera. Questo casinò offre una particolarità: è stato il primo casinò in Italia ad offrire ai suoi visitatori i giochi americani. Qui il visitatore è accolto da un’atmosfera moderna e informale.

Casino Campione

Il Casinò di Campione si trova a circa 60 km da Milano. È stato costruito prima della Seconda Guerra Mondiale. Recentemente è stato ampliato ed è ora considerato come uno dei casinò più grandi d’Europa. I visitatori qui non possono solo ammirare il classico gioco francese, ma anche il gioco americano. Ma naturalmente ci sono anche numerose slot machine tra cui scegliere.

Come sarà il futuro?

Una cosa è certa: l’atmosfera dei casinò fissi in Italia è imparagonabile. Di norma, i visitatori rimangono completamente incantati solo dal meraviglioso ambiente dei casinò. Grazie alle impressioni travolgenti, la visita al casinò diventa immediatamente un’esperienza indimenticabile.

I casinò online non sono in grado di tenere il passo, ma fanno centro con i loro vantaggi e la loro grande tecnologia. Soprattutto la facilità di accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e, naturalmente, le ottime offerte di bonus sono argomenti molto forti.