Ecco perché le banche on line sono sicure e affidabili

Quando si parla di banca online alcune persone tendono a storcere il naso. Eppure una banca online è un istituto bancario in tutto e per tutto uguale alle banche tradizionali e che come queste offre tutti i servizi ed i prodotti utilizzabili interamente online proprio come fa Widiba banca on line. Per scoprire come funziona clicca qui e leggi tutti i vantaggi di affidarti ad una banca on line.

Cosa offre una banca online rispetto a quella tradizionale?

Attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’istituto come Widiba Banca Online potrai usufruire del servizio di Consulenza su tutto il territorio. Le banche online offrono tutti i prodotti finanziari come conti correnti, risparmio, carte di credito, pagamenti, trading, investimenti, depositi e fondi. I servizi online della banca sono utilizzabili sia da PC che da smartphone e tablet.

Perché le banche online sono sicure?

Un altro vantaggio delle banche online risiede nella sicurezza. Questo lo si deve in parte anche al fatto che le leggi nazionali ed europee impongono severi standard di inviolabilità e proteggono gli utenti in tutta la fase di utilizzo dei servizi online, con particolare attenzione al momento dell’esecuzione delle principali operazioni. Nessuna operazione può essere violata se non lasciando incustodita la password ed il dispositivo da cui siamo soliti accedere.

I sistemi di protezione delle banche online tramite tecnologie integrate.

Difatti queste banche offrono sempre doppi sistemi di sicurezza per autorizzare operazioni e pagamenti, come l’invio della password monouso OTP legata al codice IMEI dello smartphone. Il codice IMEI è un protocollo unico ed ineguagliabile per ogni dispositivo elettronico che consente di bloccarlo tramite un terminale in caso di furto e smarrimento. Per questo quando si autorizza un’operazione tramite OTP il sistema si collega direttamente allo smartphone senza rischio di violazioni e si assicura che il richiedente sia solo e soltanto il titolare del conto collegato al numero di telefono e al dispositivo. Ecco quindi il perché queste banche sono una scelta intelligente, economica e sempre conveniente da provare.