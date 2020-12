Enel X, Osservatorio del mondo della moda: per favorire la circolarità del Made in Italy

Enel X crea l’Osservatorio del mondo della moda: obiettivo è quello di favorire la circolarità del Made in Italy.

L’impatto ambientale delle attività produttive e dei metodi di lavoro nell’intera catena del valore, i processi virtuosi di riciclo e riuso delle materie prime, l’utilizzo di energia rinnovabile, l’efficienza energetica e il trasporto elettrico. Sono alcuni dei parametri che verranno analizzati dall’”Osservatorio del mondo della moda Italia”, creato da Enel X.

Gli obiettivi dell’Osservatorio della moda di Enel X

Per misurare la circolarità del settore tessile-abbigliamento italiano e individuare le soluzioni migliori per colmare i gap. La sostenibilità di 50 brand del Made in Italy, tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale, sarà al centro del rapporto che Enel X realizzerà sui principali attori della filiera tessile nazionale.

“La Circular Economy rappresenta uno dei pilastri della sostenibilità”, ha dichiarato Nicola Tagliafierro, Responsabile Sostenibilità di Enel X. “Il settore tessile italiano è da sempre considerato un fiore all’occhiello del Made in Italy e per questo motivo, attraverso l’Osservatorio della circolarità, abbiamo voluto mettere a disposizione di una delle filiere più importanti del Paese l’expertise di Enel X, offrendo strumenti di analisi avanzati per l’implementazione di comportamenti virtuosi che integrino i principi dell’Economia circolare nell’intera filiera con l’obiettivo di aumentarne la competitività a livello internazionale”.

I vari step del progetto

Le aziende coinvolte saranno analizzate sia sull’utilizzo dei prodotti, sia attraverso i processi produttivi con l’obiettivo di effettuare una prima analisi sullo “stato di maturità circolare”. Il passaggio successivo sarà quello dell’aggregazione dei dati, ed Enel X, d’accordo con le aziende, individuerà i KPI per la realizzazione del report in cui verrà evidenziato il rispetto dei principi della Circular economy da parte del settore moda, i punti di forza e di debolezza e una roadmap di miglioramento.

L’Osservatorio infatti monitorerà negli anni, coinvolgendo sempre più attori, l’andamento degli eventuali gap di circolarità e i passi avanti fatti dalle aziende nell’avvicinarsi a un modello interamente sostenibile e circolare e rappresenterà un punto di riferimento per tutti gli altri settori industriali e per gli altri Paesi. (Fonte Agi)