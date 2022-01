Escort Advisor presenta la Classifica delle migliori escort d’Italia nel 2021

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort del 2021. Per l’occasione le influencer e cantanti Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), prestano il volto e svelano le migliori Escort d’Italia che sono state scelte dagli italiani (35 milioni di utenti unici hanno frequentato Escort Advisor lo scorso anno) con le quasi 123.000 recensioni scritte solo nel 2021.

La classifica delle migliori escort d’Italia 2021

In un video vivace e pieno di curiosità sul settore (online da oggi su Escort Advisor e a cui si accede senza registrazione) le frizzanti conduttrici svelano le preferenze degli italiani quando si parla di escort. Infatti la classifica è stilata direttamente dagli utenti e vengono presi in considerazione il numero delle recensioni ricevute nel 2021, il loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le Escort così vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze durante gli incontri.

Report 2021: un anno di crescita per il sesso a pagamento

Il 2021 si è rivelato un anno di crescita per il settore del sesso a pagamento. Questo lo si vede dai numeri registrati da Escort Advisor: 122.875 recensioni scritte, 35.719.757 di utenti unici annui, 329.541.852 profili escort visualizzati e 565.692430 ricerche sul sito.

Inoltre, lo scorso anno sono stati più di 107.664 i numeri di cellulare di escort visibili su Escort Advisor, pari a circa l’82% del totale delle escort che si sono pubblicizzate online nel 2021.

Le Escort nel 2021 in Italia, città per città

La presenza delle escort in Italia è ormai definita nelle grandi province italiane. Nella capitale Roma, nel 2021, hanno lavorato in media 2.905 escort, a Milano sono state 2.215, segue Torino con 1.497, Napoli con1.365, Bologna con 1.035, Brescia con 1.015, che figura anche come la provincia lombarda con più ricerche per la parola ‘escort’, poi Firenze, Verona, Genova, Salerno.

Le province con la minore presenza media di escort, invece, sono nel Sud Italia ma soprattutto nelle Isole: nelle ultime 10 posizioni ci sono ben tre province della Sardegna. Enna, in Sicilia, con la media di 14 escort; Ogliastra con 23, poi Nuoro, Gorizia, Carbonia-Iglesias, Isernia, Vibo Valentia, Rieti, Crotone, Caltanissetta; tuttavia, nella provincia di Cagliari, sebbene in Sardegna, la presenza media di escort è stata di 312.