eSports: l’importanza di un settore da far crescere a suon di fibra

Cosa sono gli eSports? Si tratta di una parola che leggiamo o sentiamo pronunciare spesso e che fino a qualche tempo fa era sconosciuta alla maggior parte della popolazione mondiale. Con il termine eSports, si indica il giocare ai videogiochi a livello competitivo. Negli ultimi anni il settore ha registrato un vero e proprio boom e anche l’Italia ha seguito il trend globale.

I numeri, davvero molto recenti, diffusi in un rapporto di Nielsen, stimano che nel nostro Paese il “peso” economico degli esports si aggiri tra i 45 e i 47 milioni di euro, con una fanbase di circa 1.620.000 persone. Per fanbase intendiamo quel pubblico che segue un evento esports almeno una volta a settimana. Se dunque considerassimo anche gli spettatori occasionali, la platea si allargherebbe, arrivando a toccare le oltre 2 milioni di persone.

Ciò detto, l’impatto economico diretto del settore, ossia direttamente collegato all’occupazione, è di oltre 30 milioni di euro. Di questi, il 65% (€20,4 mln) viene realizzato dai team esports, seguiti dagli organizzatori con il 16% (€5,1 mln) e dai publisher con il 4% (€ 1,1 mln). Il restante 15% (€5 mln) deriva da altre tipologie di società che operano nel mondo esports, come produttori hardware e sviluppatori. L’impatto economico indiretto è invece superiore a 15 milioni di euro. Niente male per un settore che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva.

Tuttavia, ad oggi, ci sono molti ostacoli che impediscono al settore esports in Italia di crescere e produrre occupazione e benessere. Tra questi sicuramente l’assenza di incentivi e/o agevolazioni economiche da parte dello Stato e il gap tecnologico a livello di infrastrutture e di rete tra le varie aree del Paese.

Su quest’ultimo punto vale la pena sottolineare come un’infrastruttura di rete adeguata potrebbe contribuire a una più rapida crescita del settore, incentivando gli investimenti.

La connessione in FTTH è sicuramente la tecnologia che ad oggi fornisce il metodo di trasmissione di dati più veloce sul mercato. Ma non si tratta solo di avere un supporto per quanto riguarda la velocità. La fibra offre, infatti, numerosi vantaggi ai gamers, su tutti la riduzione del tempo di latenza. Quando si parla di tempo di latenza (oppure Latency Gap), s’intende il ritardo nella trasmissione di informazioni, vale a dire il tempo impiegato da un sistema a raggiungere un altro computer o server. Minori saranno le tempistiche migliore sarà la reattività dei comandi e, di conseguenza, l’interazione con il gioco. In giochi d’azione o in quelli sportivi, e i gamers, professionisti e non lo sanno bene, conta ogni millisecondo. Anche un Ping oltre gli 80 ms potrebbe compromettere molto la fluidità e penalizzare l’esperienza di gioco.

Per questo sarà necessario nell’immediato futuro finire di cablare il Paese intero con la banda ultralarga. Solo così si potrà far crescere un settore molto promettente, che in futuro avrà un ruolo fondamentale nel sistema dell’intrattenimento.