Le cravatte ufficiali dell’Italia all’Expo di Dubai firmate Talarico

Le cravatte Talarico saranno a Dubai per rappresentare una delle eccellenze del Made in Italy all’Esposizione Universale, al via il primo ottobre del 2021.

Il celebre marchio è infatti stato scelto come fornitore ufficiale per la cravatta esclusiva del Padiglione Italia all’Expo mondiale che si svolgerà nel paese arabo.

Le cravatte, in edizione limitata e in due diverse versioni, sono realizzate in seta jacquard pregiata proveniente dalle seterie comasche e presentano un ricamo in oro su sfondo blu. Durante l’Expo le cravatte griffate Talarico saranno regalate ai Capi di Stato.

Già in passato le cravatte Talarico sono state scelte in importanti eventi istituzionali internazionali tra i quali i summit per il semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea nel 2014 e il G7 di Taormina nel 2017.

Le cravatte Talarico hanno cinto e cingono il collo dei Presidenti della Repubblica Italiana Cossiga, Ciampi, Napolitano, Mattarella, e dei Presidenti del Consiglio Prodi, Berlusconi Monti, Renzi, Gentiloni e Conte.

All’estero Talarico è fornitore di importanti politici come tra gli altri Barack Obama o Donald Trump.