LONDRA – “Faccio l’amore con un fantasma e voglio un figlio da lui“. Amethyst Realm, 30 anni, di Bristol, è convinta di avere una relazione sentimentale con uno spirito, da sei mesi suo amante.

Ospite di un programma su ITV show, la donna ha detto di essere pronta a fare un passo ulteriore nella sua storia, ovvero rimanere incinta.

Realm ha detto di aver voltato le spalle agli uomini per fare "sesso con i fantasmi" 11 anni fa, rivelando di credere alla gravidanze fantasma come fatto reale. Affermazione fantasiosa, che ha scatenato critiche nei telespettatori. C'è chi l'ha definita una "pazza" o semplicemente una "persona in cerca di attenzioni".

La medium ha raccontato di aver incontrato il suo ultimo fantasma nella savana australiana. Lo spirito l’avrebbe seguita sull’aereo per tornare in Inghilterra, dove avrebbero consumato un rapporto sessuale nei bagni.

“Ho studiato le gravidanze fantasma e credo che siano vere, ma tu hai un fantasma dentro di te piuttosto che un bambino umano. Il motivo per cui non la porti a termine è perché le persone non riescono a capire che è possibile, ma spero che attraverso la comprensione del mio corpo io sia in grado di farlo”. La signora Realm ha detto che la “parte dell’eccitazione” della sua gravidanza sarà scoprire se alla fine il suo bambino sarà effettivamente umano o un solo uno spirito.