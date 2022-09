Fare team building rende solide le aziende: ecco il perché

Per molto tempo le relazioni cordiali tra colleghi sono state osteggiate dagli esperti di management aziendale. La ragione derivava dal fatto per cui, sul luogo di lavoro, fosse ritenuto fondamentale mantenere un distacco emotivo per garantire una collaborazione professionale. Tuttavia negli anni questo approccio è stato completamente ribaltato, pur restando fermo il principio per cui, amici o meno, sia fondamentale adottare un comportamento professionale sul luogo di lavoro.

Costruire il team

Questo cambio di paradigma spiegherebbe anche il fiorire progressivo, particolarmente in quelle città in cui sono presenti grandi società, di agenzie specializzate in questo settore, come quelle di team building Milano. Di cosa si occupano queste realtà e a cosa serve, realmente, fare team building? Oggi ne parleremo partendo dal presupposto per cui le attività di “costruzione del team” siano così importanti da garantire la solidità delle aziende. Cerchiamo di capire il perché.

Cosa significa fare team building

Le attività di team building sono finalizzate a migliorare il clima di lavoro e a renderlo più sereno, trasparente e collaborativo. L’obiettivo è quello di far emergere le peculiarità di tutti i collaboratori, limare i difetti e superare gli ostacoli sul luogo di lavoro adottando una mentalità di squadra. Il team building, quindi, mira a sviluppare sia le individualità che lo spirito di gruppo, integrando tra loro i lati migliori delle personalità di tutti i collaboratori.

Cosa NON è il team building

Team building, quindi, non significa costringere i collaboratori ad andare d’accordo tra loro, né tantomeno a far nascere forzatamente delle amicizie. L’aspetto privato della vita delle persone deve rimanere tale perché sul luogo di lavoro, nell’ambito delle attività di routine, non è importante che vi siano amicizie o relazioni, ma solo che ci sia affiatamento come squadra nelle dinamiche lavorative. I rapporti personali, quindi, restano al di fuori del team building.

Vantaggi e opportunità

Fare team building, quindi, consente all’azienda di valorizzare i collaboratori e di insegnare loro il rispetto inter-personale. Grazie alle attività di questo tipo è possibile migliorare il clima di lavoro e, quindi, rendere i collaboratori felici e produttivi. Quando un luogo lavorativo è strutturato sui principi di rispetto, aiuto reciproco e collaborazione sarà in grado di respingere in modo più efficiente le situazioni di maggior stress.

Il team building, inoltre, valorizza le individualità e aiuta i collaboratori a emergere, mostrando il loro lato migliore nell’ambito di mansioni ordinarie e di situazioni straordinarie. Al tempo stesso serve a limare personalità troppo dure e restie alla collaborazione, mentre permette ai collaboratori più timidi e silenziosi di prendere posto, consapevolezza e coraggio di agire.

Quando e come fare team building?

Non c’è una risposta generale alla domanda su come e quando fare team building. Se ne può sempre organizzare un’occasione, in qualsiasi momento, anche quotidianamente. Quanto al come, invece, sarebbe preferibile lasciar fare a un esperto, avvalendosi della consulenza di agenzie specializzate, soprattutto per le prime volte. Grazie al sapere dell’esperto sarà possibile pianificare giornate preposte a quest’attività oppure gestire la costruzione del team di lavoro giorno dopo giorno, attraverso modelli organizzativi pianificati e personalizzati.