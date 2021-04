Favolosa Economia, il podcast di Storielibere al via dal 15 aprile: nella prima puntata, il giovedì nero di Wall Street

Sarà Ferruccio De Bortoli il primo ospite di ‘Favolosa Economia‘, una serie speciale del podcast originale di Storielibere.fm, che prenderà il via il prossimo 15 aprile. Al centro della puntata, la storia del giovedì nero di Wall Street partendo dal Grande Gatsby.

Favolosa Economia, il podcast che racconta storie di economia

I sei nuovi episodi della serie, racconteranno storie che appartengono all`immaginario collettivo di tutti. I racconti, talvolta moderni e inattesi, verranno presi a pretesto per narrare temi economici troppo spesso considerati lontani dal comune sentire della gente. Le storie saranno ‘scritte a voce’ in modo semplice e diretto, proprio come vorremmo che ci venissero spiegate nella confortevole cornice di casa nostra. Con uno spoiler che è già una promessa: ‘E vissero tutti informati e contenti’.

A guidare la discussione sarà Luciano Canova, economista atipico, che dopo aver trascorso due anni a Parigi come ricercatore CNR alla Paris School of Economics nel 2009, è rientrato in Italia, dove fa parte della piccola faculty della Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate University. Canova insegna economia comportamentale.

Favolosa Economia, progetto nato in partnership tra BPER Banca e Storielibere.Fm

Partner del progetto è BPER Banca, la cui Responsabile Ufficio Brand e MarketingCommunication, Sabrina Bianchi, dichiara: “Siamo molto felici di questa collaborazione con Storielibere.fm. Crediamo infatti che i podcast siano un mezzo formidabile per entrare in contatto con i nostri pubblici e per affermare i valori del nostro brand. Con i podcast non vogliamo pubblicizzare prodotti o servizi, ma aiutare le persone ad accrescere la conoscenza in materia finanziaria, mettendo a disposizione dei contenuti competenti, veicolati in modo semplice, chiaro e anche decisamente piacevole. Come solo le storie raccontate bene sanno fare”.

Da aprile fino a settembre, ogni 15 del mese, Favolosa Economia sarà online con un nuovo episodio disponibile sul sito BPER.it su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast.