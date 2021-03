Festa di San Patrizio 17 marzo: Irlanda nel mondo, pinte di birra e luci verdi. Anche in lockdown

Oggi è la festa di San Patrizio, ricorrenza irlandese celebrata in tutto il mondo ogni 17 marzo tra pinte di birra, sidro, eventi e monumenti illuminati di verde. Poco importa se quest’anno c’è il coronavirus e il lockdown, la festa di San Patrizio va avanti lo stesso con eventi on line e birre bevute in casa.

Gli eventi online per la Festa di San Patrizio

Tre gli appuntamenti principali quest’anno: il “St Patrick’s Day at Home” uno spettacolo trasmesso in diretta streaming dall’Irlanda il 17 marzo, a partire dalle ore 20,00 e durerà 90 minuti. Evento che tra le altre cose, aprirà le porte della Guinness Storehouse per imparare a spillare una pinta perfetta guidati da un mastro birraio e coinvolgerà i 3 storici Irish Pub Johnny Foxs, Duke of York e Dick Mack’s. Il “St. Patrick Movement”, per festeggiare anche taggando il proprio pub preferito. I commenti più belli saranno ripresi al termine dell’operazione e pubblicati sulla pagina Guinness per rilanciare la visibilità dei pub taggati.

Infine l’evento più spettacolare per la Festa di San Patrizio

Si tratta del Global Greening l’iniziativa culturale che accende di verde gli edifici più rappresentativi di ogni paese. All’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, prendono parte quest’anno oltre 630 a livello globale, un numero record, che assume un particolare significato, viste le attuali sfide senza precedenti, a sottolineare la forza del profondo legame che le persone di tutto il mondo sentono per l’Irlanda. L’Italia, che partecipa con 42 monumenti, è il paese che ne illuminerà di più nel mondo.

Tra i siti partecipanti: Torre di Pisa, Porta San Giacomo di Bergamo, il Castel Nuovo di Napoli, le new entry: Procida, la capitale della Cultura 2022, con il Palazzo Merlato; la famosa Colonna Traiana e la Fontana dell’Acqua Paola di Roma.