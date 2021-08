Fiorentina – Espanyol: tanti problemi per la trasmissione su TIMvision

È andata in onda sabato su TIMvision la partita Fiorentina – Espanyol con non pochi problemi. Seppur la piattaforma streaming a pagamento sta puntando molto sul calcio, grazie alla collaborazione con Dazn e Infinity farà vedere la Serie A e la Champions League agli italiani nella stagione che sta per iniziare, il rodaggio estivo è stato poco confortante. A meno di due settimane dall’inizio del Campionato.

Durante la messa in onda della partita ci sono stati diversi problemi di trasmissione a partire da una mancanza di comunicazione su come fare per poter seguire l’evento.

TIMvision, tanti i problemi di connessione

Il collegamento con il Franchi è cominciato circa venti minuti prima del fischio di inizio, con i rumori di fondo ben in evidenza, ma senza traccia di commento, presentazione e quant’altro. La voce del telecronista (che nella circostanza era affiancato dall’allenatore Gigi Cagni come commentatore tecnico) è iniziata a farsi sentire a partire dal 22′ minuto per raccontare per altro una pericolosa azione della Fiorentina.

Ma i problemi non sono finiti qui. Durante il secondo tempo c’è stato un blocco delle immagini, seguito da uno schermo totalmente nero, che è durato un minuto abbondante. Almeno i rigori, momento cruciale del match, si sono potuti vedere regolarmente.

Utenti scatenati sui social

A seguito di questi problemi tecnici, si sono scatenati gli utenti sui social preoccupati per la visione delle partite di Campionato a meno di due settimane dal fischio d’inizio.