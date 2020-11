Il francobollo che celebra i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario

Poste Italiane presenta il francobollo che celebra i 50 anni dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Poste Italiane comunica che il 19 novembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo delle Regioni a statuto ordinario. L’emissione avviente nel 50° anniversario dell’istituzione.

Il francobollo che celebra le Regioni a statuto ordinario

Il francobollo è relativo al valore della tariffa B 50g pari a 2,60€. Tiratura: un milione di esemplari.

La vignetta del francobollo è molto semplice: riporta il numero ordinale “50°” in un’elaborazione grafica che utilizza vari colori.

E’ passato mezzo secolo da quando, nel 1970, venne data attuazione alle Regioni a statuto ordinario. Si completò così il disegno dell’ordinamento regionale dello Stato, così come previsto nella Costituzione Repubblicana.

La nota di Boccia e Bonaccini

Il bollettino illustrativo che accompagna l’emissione reca le due firme del ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, e del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, Stefano Bonaccini. ”La concertazione istituzionale fra lo Stato e le Regioni non è solo una leva fondamentale per il buongoverno. Ma è lo strumento indispensabile per far affrontare al Paese ogni processo riformatore ed ogni emergenza, come sta dimostrando in questi mesi la complessa gestione della pandemia da Covid-19”. (Fonti: Ansa e Poste Italiane)