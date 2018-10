ROMA – Gabriela Martins, ha 25 anni, trans brasiliana, residente a Modena, è la numero 1 secondo le recensioni di Escort Advisor, il Trip Advisor del sesso a pagamento.

A La Zanzara su Radio 24, la 25enne dice: “Abito a Modena, ma mi sposto sempre. Sono sempre in tour. Ho iniziato le cure ormonali a 16 anni. Sono arrivata in Italia a 21 anni, ho iniziato coi film a luci rosse e dopo un po’ ho iniziato con la prostituzione”. Poi: “In media faccio sei clienti al giorno. Circa 1.500 clienti all’anno”.

Poi si passa al discorso guadagno: “Più o meno 300mila euro all’anno. Li mando tutti in Brasile. E con quelli ho comprato due case e un chiosco in spiaggia. Faccio vivere bene mamma e papà. Li sento ogni giorno, i miei”. “E’ giusto legalizzare – aggiunge – e pagare le tasse. Ci sono molte ragazze che hanno bisogno di cure e assistenza”.

Capitolo prestazioni: “Coi clienti sono più attiva, e lavoro soprattutto come padrona. I clienti sono curiosi e io sono sempre pronta. Il mio pene è di 21 centimetri. Una pasticca la prendo sempre. E mi serve per lavorare. Da me vengono molte persone famose, politici, calciatori, manager…”.

“Non arrivo sempre all’orgasmo. Ma gli italiani sono molto veloci, hanno una eiaculazione precoce. Un incontro con un cliente dura in media un quarto d’ora. Le tariffe? Da 100 a 200 euro”.