ROMA – Dal 6 al 16 settembre le strade di Roma saranno “invase” dalle geishe. Un evento unico al mondo e mai così fuori dal Giappone, che porterà le sacerdotesse del piacere e dell’arte per le strade della Capitale.

Si tratta del primo festival itinerante A Geisha Day in cui a Roma sarà possibile vivere la magia orientale, una fiera con stand ed esibizioni. Luisa Mosello su La Stampa scrive che non si tratta però di una semplice fiera, ma sarà un modo per conoscere da vicino la cultura giapponese grazie all’idea di Miriam Bendia, scrittrice appassionata di cultura orientale.

Chi lo desidera potrà dunque passare una giornata in compagnia delle geishe, dall’apprendista detta “maiko” fino alla geiko, una vera e propria “persona d’arte”. Gli eventi comprenderanno lezioni di danza, canto, applicazione del tipico make up bianco e la vestizione col kimono, detta kitsuke. Non mancheranno poi le feste serali, con esibizioni nella casa del tè, che per l’occasione sarà un ristorante in centro della Capitale.

Diventare una geisha è una vera e propria arte. Il nome viene da gei, o arte, e sha, persona, dunque si tratta di vere e proprie sacerdotesse che dedicano all’arte la propria vita per incarnare la perfezione e raffinatezza, detta Iki. Un livello che si raggiunge dopo un percorso che dura anni in cui si studiano musica, teatro, trucco, poesia e le cerimonie tradizionali giapponesi, oltre che la cultura generale necessaria all’arte della conversazione.

