Gestionale per il marketplace: cos’è e cosa serve

Al giorno d’oggi, la crescita di un business è strettamente legata alla presenza online e all’implementazione di una strategia di vendita multicanale. Tuttavia, gestire molteplici piattaforme digitali, ciascuna con le proprie peculiarità, è tutt’altro che semplice.

È necessario investire molte risorse e dedicare molto tempo a ogni aspetto, ma per ottimizzare questo processo ci si può avvalere di un gestionale marketplace. Vediamo quindi meglio cos’è e a cosa serve.

L’importanza del marketplace

Prima di capire cos’è un gestionale marketplace è bene capire perché quest’ultimo è così importante. Il motivo è molto semplice, ormai milioni e milioni di persone utilizzano ogni giorno internet, pertanto le imprese devono sfruttare tutto questo a loro vantaggio, creando un proprio marketplace dove offrire i propri prodotti e servizi a terzi.

In estrema sintesi, attraverso i marketplace si ha la possibilità di interagire con una massa indefinita di potenziali clienti.

A cosa serve un software per il marketplace?

Un gestionale marketplace svolge diversi compiti, come ad esempio:

Gestione dei prodotti : questo software permette di importare il catalogo prodotti da svariate fonti, facilitando l’organizzazione delle diverse categorie e delle informazioni relative a ciascun articolo. Inoltre, offre la possibilità di definire politiche di prezzo specifiche per ogni marketplace;

: questo software permette di importare il catalogo prodotti da svariate fonti, facilitando l’organizzazione delle diverse categorie e delle informazioni relative a ciascun articolo. Inoltre, offre la possibilità di definire politiche di prezzo specifiche per ogni marketplace; Monitoraggio dei risultati : un’altra funzione di un programma per la gestione del marketplace è quella di permettere le verifiche dell’andamento delle vendite su tutti i canali, con un solo pannello di controllo;

: un’altra funzione di un programma per la gestione del marketplace è quella di permettere le verifiche dell’andamento delle vendite su tutti i canali, con un solo pannello di controllo; Analisi delle vendite :un gestionale marketplace offre la possibilità di effettuare analisi dettagliate sulle vendite, monitorando il fatturato e individuando tendenze e andamenti significativi. Inoltre, consente di gestire in modo efficiente gli eventuali rimborsi, assicurando che vengano elaborati correttamente e in tempi rapidi;

:un gestionale marketplace offre la possibilità di effettuare analisi dettagliate sulle vendite, monitorando il fatturato e individuando tendenze e andamenti significativi. Inoltre, consente di gestire in modo efficiente gli eventuali rimborsi, assicurando che vengano elaborati correttamente e in tempi rapidi; Gestione ordini e spedizioni: con un programma per la gestione dei marketplace è possibile monitorare in modo efficiente la disponibilità dei prodotti e di centralizzare la gestione degli ordini provenienti dalle diverse piattaforme. Grazie a questo strumento, inoltre, è possibile controllare lo stato di ciascun ordine, tracciarne la spedizione e accedere facilmente ai numeri di tracking, sincronizzando automaticamente le informazioni con le diverse piattaforme.

Perché scegliere un software per il marketplace e come sceglierlo

Il software per la gestione del marketplace è sicuramente una manna dal cielo per coloro i quali si ritrovano ad amministrare diversi negozi virtuali. In realtà, un buon gestionale marketplace fa la differenza anche per chi ne gestisce solamente uno ed è alla ricerca di uno strumento che permetta di seguie sia le vendite effettuate con il marketplace che l’aspetto amministrativo e fiscale, oltre che le spedizioni ed il magazzino.

Per scegliere quale software acquistare, il trucco è saper valutare in base alle proprie esigenze. L’ideale sarebbe puntare su un software gestionale che sia facilmente integrabile con i diversi marketplace di interesse in modo da poter seguire ogni tipo di attività in un’unica sola suite, senza dover necessariamente accedere e impostare in modo manuale ogni piattaforma.

Ovviamente il programma perfetto deve essere facile da utilizzare, anche per chi non ha molta dimestichezza con questi software, altamente personalizzabile e intuitivo. Dovrebbe altresì essere sempre aggiornato e con un’ottima assistenza alle spalle, capace di risolvere ogni problema che si potrebbe manifestare.