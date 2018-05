Cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi della scena musicale pugliese: il concerto di Gigi D’Alessio a Casamassima. Venerdì 18 maggio, infatti, il cantautore napoletano si esibirà nel piazzale antistante lo store Mondo Convenienza. Rigorosamente ad ingresso gratuito, l’esibizione fa seguito ad un invito rivolto al Gigi nazionale proprio dall’azienda di Civitavecchia. Fan in fermento, dunque, e non solo per il concerto. Merito di una serie di iniziative speciali che potrebbero avvicinarli al loro beniamino come mai prima.

GIGI D’ALESSIO A PORTATA DI WHATSAPP

Sono due le idee messe a punto dal team marketing di Mondo Convenienza in occasione del concerto del 18 maggio. Due o che hanno il sapore di autentiche e gradite sorprese. La prima è rivolta a tutti quelli che hanno fatto o faranno shopping presso il punto vendita di Casamassima. Chi ha effettuato un acquisto tra il 4 e il 17 maggio potrà godersi il concerto dall’esclusiva area Vip dell’evento. Cliccando su questo link si possono trovare maggiori informazioni sulle modalità previste per l’accesso.

La seconda operazione regalerà ai fan più fortunati l’opportunità di incontrare di persona Gigi D’Alessio. Anche in questo caso la partecipazione è a portata di tutti. Sarà sufficiente inviare al numero +393274749702 una dedica per la persona a cui si tiene di più. Tutti i messaggi saranno pubblicati in un album digitale, ma gli autori dei migliori 5 riceveranno un premio speciale. Quello, appunto, di trascorrere del tempo a tu per tu con Gigi D’Alessio. Un gadget con un suo autografo sarà, invece, il premio per altre 10 dediche scelte dalla giuria di Mondo Convenienza.

UN CONCERTO DI SUCCESSI

Il concerto di Gigi D’Alessio in programma venerdì 18 maggio presso lo Store Mondo Convenienza di Casamassima inizierà alle 21.30. La scaletta proporrà tutti i suoi più grandi successi, con l’accompagnamento della band o nella versione, più confidenziale, dei suoi assolo di piano. Nessuna indicazione sulla durata dell’esibizione, ma, si sa, Gigi non si risparmia se la platea risponde. E a Casamassima si annuncia un’accoglienza caldissima.