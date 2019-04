ROMA – “La Legge Regionale ha creato danno a erario ed occupazione, favorendo la criminalità”. Massimiliano Pucci, Presidente di As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito, risponde alle dichiarazioni del Sindaco di Torino Chiara Appendino, in merito ai risultati (a suo avviso) positivi della legge anti-slot.

Pucci quindi spiega: “Il Sindaco Appendino forse fa confusione tra i dati della Regione Piemonte e quelli riguardanti il Comune di Torino. La premessa necessaria è ricordare che la Legge Regionale – che disciplina orari e distanze per le sale slot sul territorio – era stata emanata per combattere la ludopatia e per far, di conseguenza, diminuire il numero di persone affette da disturbi da gioco. Ad oggi, al contrario, ancora non sono stati resi pubblici dagli enti competenti i dati ufficiali dei malati in Regione, quindi al di là di propagande politiche fini a se stesse, non si può stabilire l’effettiva validità della normativa vigente”.

“Un elemento essenziale a supporto di tale discutibile tesi è la diminuzione delle giocate proclamata dalla Appendino – prosegue Pucci – anche qui i dati ci dicono il contrario, la raccolta è aumentata perché compensata dal gioco in circuiti paralleli illegali. Basterebbe accompagnare il sindaco in giro per la città, per mostrarle come ora il territorio piemontese sia invaso da apparecchi illegali, come i totem e le macchine con la scocca truccata, rinvenute proprio in questi giorni, grazie ai controlli della Guardia di Finanza”.

“La legge ha solo creato danni in termini di erario e di occupazione, facendo un enorme favore alla criminalità organizzata. Capisco che siamo in un periodo di propaganda elettorale, ma sorprende – prosegue Pucci – che Torino, la città della desertificazione commerciale, la città che da un recente studio dell’ICCT – International Council on Clean Transportation risulta essere tra le 10 più inquinate d’Europa – abbia messo l’eliminazione delle slot a moneta, come elemento di rinascita”. (Fonte assotrattenimento).