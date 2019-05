TORINO – La Legge del Piemonte sul gioco d’azzardo (legge regionale 9/2016) deve cambiare: lo chiede Alberto Cirio, candidato del centrodestra alle elezioni per il nuovo governatore della Regione.

Cirio ha citato i dati del rapporto Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte realizzato dall’Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, secondo cui la lotta al gioco d’azzardo legale innescata da questa legge ha portato ad un crollo di videolottery e news slot dell’80%, ma anche a 5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse dello Stato. E rischia di incrementare la diffusione del gioco illegale.

“L’ultima ricerca Eurispes ha dimostrato che questa legge sposta il problema sul gioco nero”, ha sottolineato il candidato del centrodestra, facendo eco alle parole del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, che ha denunciato come “oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza “sine substantia”, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza “da sostanza”. Ma pensare di intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale. La repressione deve riguardare l’illegalità, e in proposito la politica dovrebbe intervenire dotando le Forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione”.

Favorevoli alla legge regionale del Piemonte sono invece gli altri tre candidati: quello del Movimento 5 Stelle, Giorgio Bertola, quello del Popolo della Famiglia, Valter Boero e quello del centrosinistra, Sergio Chiamparino.

Secondo il report del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza a livello nazionale, solo attraverso il web, nel 2018 il volume di giocate raccolte con meccanismi di frode sulle scommesse è valutato in 4,5 miliardi di euro. Si tratta del frutto di movimenti illeciti, che fluisce su conti cifrati in banche estere, anche di Paesi appartenenti all’Unione europea, per essere reinvestito principalmente nell’acquisto di immobili di lusso, proprietà e titoli azionari, in Italia e in Europa.

Le indagini di polizia giudiziaria concluse lo scorso anno sono state 204, di cui 136 in materia di giochi e 68 in materia di scommesse. In totale le violazioni riscontrate sono state 2.056, con 1.037 persone denunciate all’Autorità giudiziaria.

Sul piano dei controlli amministrativi, la Guardia di Finanza ha effettuato ispezioni in 4.390 esercizi, accertando 913 violazioni che hanno portato alla denuncia di 283 persone. Sono stati, inoltre, sequestrati 1.263 punti clandestini di raccolta scommesse, 534 apparecchi “Totem” e altri 860 congegni.

Per quel che riguarda gli apparecchi da gioco, la Guardia di Finanza ha individuato un vero e proprio “campionario” di sistemi illeciti. Tra questi vi sono l’uso di apparecchi con schede di gioco illegali e dotati di software diverso da quello autorizzato, e l’occultamento, in un doppiofondo dell’apparecchio, di schede in grado di leggere le giocate clandestine.

Gli apparecchi illegali apparentemente propongono “giochi su Internet promozionali”, ma in verità celano un’offerta di giochi d’azzardo che, in alcuni casi, può essere attivata o disattivata da remoto dal gestore stesso. I “Totem” sono apparecchi non collegati alla rete dei Monopoli di Stato che, tramite connessione Internet, consentono di accedere a siti con server posti in paesi esteri e permettono l’accesso ad un’offerta estremamente ampia che include giochi analoghi a quelli proposti dagli apparecchi legali che offrono il gioco pubblico, e che sono normati dall’art. 110 comma 6 TULPS.

In sostanza, i “Totem” rappresentano una delle forme di offerta di gioco non autorizzata e gestita dalla criminalità organizzata, alternativa all’offerta di gioco pubblico tramite AWP e VLT che è oggetto delle limitazioni territoriali previste dalle normative regionali, quale quella piemontese, emanate per il contrasto della dipendenza da gioco.

Per il 2018 l’evasione fiscale collegata a queste attività illecite è quantificata in oltre 44 milioni di euro di imposta evasa, su una base imponibile di oltre 800 milioni di euro. (Fonte: Eurispes)