ROMA – “Il lavoro non si tocca. Se perdiamo noi, vince la criminalità”, hanno scritto su uno striscione. “Difendiamo 150mila lavoratori del gioco di Stato“, si legge sui cartelli. Sono i rappresentanti dei lavoratori del mondo del gioco d’azzardo, sale slot, scommesse e lotterie che chiedono che venga tutelato il loro posto di lavoro. La mattina di mercoledì 29 maggio si sono riuniti davanti l’area antistante l’ingresso della sede del consiglio regionale pugliese a Bari per farsi sentire.

A organizzare la manifestazione sono i sindacati di categoria: Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs. Nell’ottobre scorso l’assemblea regionale ha concesso la proroga semestrale per la scadenza delle licenze rilasciate prima della legge del 2013. Ora la proroga sta per scadere (il prossimo 13 giugno) e nulla è stato fatto. Il risultato di oggi è che la discussione del consiglio regionale sulla proposta di legge è stata rinviata al 5 giugno in quanto non hanno raggiunto il numero legale per discuterne.

In più, i lavoratori chiedono di rivedere il distanziometro, ovvero il divieto di installare prodotti di gioco entro 500 metri da luoghi sensibili, come scuole o ospedali, e su cui, nel marzo scorso, è intervenuto il consigliere Mimmo Santorsola (Noi a sinistra per la Puglia) proponendo non solo di dimezzare il distanziometro da 500 a 250 metri e ma anche di aumentare l’elenco dei luoghi sensibili. I lavoratori promettono: “Senza certezza di qui non andiamo via”.