ROMA – Il mondo del gioco tra la lotta alla ludopatia e nuovo proibizionismo: parlano i protagonisti. Blitz Quotidiano, in collaborazione con SocialCom Italia e Panni Sporchi, presenta le video-inchieste del reale. Un evento che si terrà mercoledì 12 giugno. Dopo la proiezione è previsto inoltre un confronto tra decisori politici,

opinion maker, rappresentanti del settore e giornalisti per affrontare e approfondire il controverso tema

che sta infiammando il dibattito politico italiano.

Info e partecipazione:

Mercoledì 12 Giugno 2019

Piazza in Piscinula, 8 Roma

INGRESSO A INVITO.

Per accrediti: info@socialcomitalia.com

Il racconto della verità di Blitz Quotidiano è una serie di reportage sul gioco legale con l’obiettivo di rispondere alla domanda:”Il proibizionismo verso il gioco legale è la soluzione per contrastare la ludopatia?”.

Il settore gioco legale rappresenta per l’Italia oltre l’1% del Pil nazionale e ogni anno fa entrare più di 10 miliardi di euro nelle casse erariali grazie alle tasse. Un gettito fiscale molto più che rilevante senza il quale il Governo non sarebbe in grado di finanziare Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Eppure le manovre proibizionistiche di M5s e Lega, a seguito dell’approvazione del Decreto Legge n.87/2018 meglio conosciuto come “Decreto Dignità”, stanno costando all’Erario più di 2 miliardi persi che si aggiungono agli oltre 150.000 posti di lavoro a rischio. Siamo sicuri che il proibizionismo sia la via per prevenire il gioco d’azzardo patologico?