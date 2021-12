Gioco online, la conquista del mercato tra bonus e cinismo

I casinò online stanno letteralmente conquistando il mercato del gambling online grazie ad alcune strategie di marketing pensate per incrementare le nuove utenze. Tra queste, i bonus di benvenuto con o senza deposito sono quelle che hanno catturato maggiormente l’attenzione del pubblico.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere su un settore in continua evoluzione, con la prospettiva di muoversi all’insegna della massima serenità. Gli esperti del sito truffa.net, ad esempio, sono riusciti a fornire tutte le indicazioni sui casinò online con un deposito minimo di 5 euro, in una guida che tiene conto delle diverse offerte da parte dei maggiori bookmakers online.

I tipi di bonus offerti dai casinò online

Nel corso degli ultimi anni, il gioco online ha vissuto una crescita notevole in tutte le sue forme. Per fidelizzare il pubblico e attrarre nuovi clienti, è diventata consuetudine prevedere bonus e promozioni personalizzate così come offrire la massima esperienza di gioco su tutti i dispositivi personali, dal computer allo smartphone.

Tra i bonus va certamente citato il cosiddetto bonus senza deposito, che consente di cimentarsi nel gioco senza dover erogare alcuna cifra al momento della registrazione, ma semplicemente attendendo la relativa convalida. Il bonus di benvenuto, invece, richiede un esborso economico con una o più soglie da superare in un determinato arco di tempo.

Inoltre, bisogna conoscere la differenza tra real bonus e fun bonus. Il primo permette all’utente di ricevere indietro una somma di denaro esatta già investita. Il secondo, invece, prevede il raggiungimento di un volume di scommessa predefinito, con requisiti generalmente più alti e difficili da conseguire. È importante anche tenere d’occhio i volumi di scommessa, evitando di andare incontro a spese poco preventivate.

Usufruire dei bonus con il conto di gioco

Tranne rarissime eccezioni, chi intende cimentarsi con i bonus dei giochi online deve essere in possesso di un regolare conto di gioco, con documento di riconoscimento già convalidato.

Indipendentemente dal casinò online o dal sito di scommesse, infatti, ciò che accomuna tutti gli spazi virtuali dedicati al gambling è proprio il conto di gioco, dove vengono gestiti i depositi e i prelievi e dove è possibile controllare la presenza dei bonus e gli eventuali progressi sul raggiungimento dei requisiti di sblocco.

I bonus disponibili sono davvero numerosi. Ci sono quelli per prendere parte ad eventi speciali, altri collegati a tornei e classifiche nei quali primeggiare, altri ancora che consentono di avere accesso a veri e propri Vip club a prezzi molto agevolati. Inoltre, su alcuni portali è possibile usufruire di promozioni giornaliere o settimanali, di rimborsi su eventuali perdite, raccolte a punti e offerte.

Il cinismo di alcune tattiche di conquista del mercato

In un ambito caratterizzato da offerte sempre più competitive, le tattiche di conquista del mercato hanno raggiunto standard, fino a pochi anni fa, impensabili ed un elevatissimo grado di precisione.

Anche i casinò online, seguendo l’esempio delle aziende operanti negli altri settori, hanno affinato le proprie tattiche di fidelizzazione tramite una forte personalizzazione.

Un esempio lampante in questo senso è rappresentato da William Hill, noto bookmaker del Regno Unito che ha aperto bar in cinque dei suoi 1408 negozi nel tentativo di trattenere i giocatori più a lungo. Vendendo snack e fornendo tè e caffè, a volte gratuitamente, agli scommettitori abituali, il bookmaker è stato accusato di aver utilizzato “tattiche ciniche” per indurre le persone a giocare d’azzardo.

Il rapporto con il cliente è comunque diventato il centro di ogni strategia ben strutturata, con l’ideazione di sistemi di premialità orientati ai bisogni del singolo giocatore e verticali sulle sue peculiarità. Non più, dunque, ragionare

sulla molteplicità: quanto piuttosto personalizzare l’offerta ad hoc per ciascun cliente, con l’obiettivo di costruire con lui un rapporto temporale continuativo. E proficuo.

Come non correre il rischio di andare incontro a raggiri economici

In fase di scelta del miglior casinò su cui divertirsi, ancor prima di valutare le proposte di marketing ed eventuali bonus deposito, sarebbe opportuno verificare la sicurezza garantita dal portale ed essere certi di optare solamente per quelli che dispongono di una licenza AAMS.

Al giorno d’oggi, infatti, una piattaforma di scommesse non può farne a meno, visto che senza la quale non potrebbe operare nel territorio italiano. Si tratta di una certificazione distribuita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nota anche con la sigla di ADM. Grazie a questa, un sito Internet di giochi e scommesse può operare in piena libertà, essendo pienamente conforme ai requisiti necessari in materia di qualità e sicurezza.

Ed ecco che, con poche dritte, è possibile giocare riducendo al minimo ogni rischio di truffa finanziaria tramite i giochi online.