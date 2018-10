ROMA – Gioco online, pubblicati durante la scorsa settimana i risultati operativi per i principali operatori che si occupano del settore. I dati fanno riferimento al terzo trimestre del 2018 e sono un segnale evidente di come l’industria del gambling sia ormai sempre più votato e orientata verso il segmento destinato al gioco praticato direttamente da dispositivo mobile come lo smartphone.

Nella nota pubblicata in Italia dall’agenzia AGIMEG possiamo evidenziare questo dato che mostra come i margini di miglioramento siano ormai prossimi allo Zenith per quanto concerne questo tipo di attività operativa. Secondo gli operatori e alcuni esperti del settore, ad oggi oltre il 60% delle giocate arriva o da uno smartphone o da un tablet. Questo dato va quindi a indicare quale deve essere la strada giusta da percorrere per il settore del gioco online. Un dato che se visto attraverso la lente dei giochi da casinò digitale sale ulteriormente di percentuale, sfiorando di poco il 70%.

Un discorso che già era stato fatto durante la passata stagione, dove l’incremento del gioco online pendeva in maniera netta e inequivocabile a favore delle app di gioco. Stiamo in effetti assistendo a una nuova fase per quanto concerne i giochi da casinò online, a dimostrazione del dato che indica un calo per giochi quali il poker e il blackjack, a vantaggio di attrattive più veloci da utilizzare come ad esempio la roulette, le varie slots e i videopoker.

Questi dati sono stati salutati come buoni e soddisfacenti dalla maggior parte dei gestori del gioco online, segno evidente di come il lavoro programmatico svolto durante lo scorso biennio ha portato a un incremento, proprio nel momento in cui ci si aspettava una flessione del gioco e degli utenti. Bisogna quindi procedere su questo trend anche per il biennio che verrà: questo a prescindere dalle sale da gioco e dagli operatori che hanno ottenuto un fatturato maggiore rispetto al trimestre precedente.

In generale si nota come tutte le realtà appartenenti al circuito dei Casinoonlineaams.com abbia concluso questo periodo con dati in crescita e un risultato operativo positivo; bisogna quindi sottolineare come in certi casi si debba annotare un margine di crescita che ha superato il 70% in più rispetto all’anno scorso. Guida questa particolare classifica il colosso della Global Gaming, seguito da altri vettori del gambling. In generale nessun operatore ha concluso il periodo con una crescita inferiore al 30%.

Naturalmente come abbiamo già evidenziato in precedenza, si tratta di dati a titolo mondiale, che però riflettono bene anche il dato europeo e quello italiano, che specialmente per il segmento del gioco online destinato agli utenti che usano app di gioco su smartphone continua a dare segnali positivi e margini di crescita. Questo come del resto abbiamo visto passa dal gioco online dei casinò digitali fino al settore parallelo delle scommesse sportive, il quale forte anche dei mondiali di calcio in Russia della scorsa estate, ha aumentato la crescita media dei ricavi rispetto allo scorso trimestre e allo stesso dato del 2017.

Soffermandoci invece sulle entrate dei casinò online, la crescita media dei ricavi è pari al 25-30% in più: da sottolineare come i canali preferenziali per questo settore siano ormai confermati con Facebook, Twitter e Youtube, a cui bisogna naturalmente aggiungere le affiliazioni online, che sono fondamentali per il settore del gioco e per la percentuale in aumento degli utenti attivi durante il 2018.