Gioco legale, una filiera da 56mila posti di lavoro. Emilia Romagna tra le regioni con più occupati

ROMA – Una filiera da 56mila posti di lavoro, con un gettito di sistema pari a 6 miliardi di euro annui, ovvero il 60 per cento del totale, che ammonta a 100 miliardi: è quella generata dal gioco legale in Italia, secondo i dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli ripresi da Codere. E l’Emilia Romagna, insieme alla Toscana, è una delle regioni con il più alto numero di lavoratori nel settore.

Il concessionario di Stato Codere sottolinea come molti di questi posti di lavoro sono a rischio nel caso di norme più restrittive nell’ambito del gioco d’azzardo. Lo Stato ha affidato l’organizzazione e la gestione del gioco lecito al ministero dell’Economia, che si avvale, nel suo lavoro, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comparto del gioco lecito, che comprende apparecchi da divertimento e da intrattenimento con vincite in denaro, coinvolge diverse entità: non solo i gestori delle sale dedicate al gioco legale, ma anche le aziende che gestiscono questi apparecchi e le imprese della filiera, come produttori, manutentori, importatori e aziende nei cui locali si trovano slot che contribuiscono ai proventi economici.

L’Emilia Romagna, insieme a Lombardia, Lazio, Veneto, Campania e Toscana, è una delle sei regioni in cui il gioco è più diffuso, con le conseguenze a livello occupazionale: qui, sottolineano i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si concentra il 69 per cento del totale degli addetti.

Il timore dei sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs è che si possano perdere migliaia di posti di lavoro, come hanno sottolineato in occasione della manifestazione del 29 maggio scorso.

Ma il timore è anche che, come in ogni caso di proibizionismo, la stretta sul gioco legale si traduca in un incremento del gioco illegale: non esistono dati ufficiali sui guadagni che ne derivano, ma le stime ipotizzate dalla Guardia di Finanza parlano di una filiera parallela da 20 miliardi annui. (Fonte: Codere)