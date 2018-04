MONTECARLO – “Ci sentivamo più vicini alla tata”: Carolina di Monaco si apre sul rapporto distante con la madre Grace Kelly e rivela che lei e il principe Alberto, fino a 14 anni non ebbero il permesso di mangiare con genitori.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Carolina, 61 anni, primogenita dell’attrice americana Grace Kelly e del principe Ranieri di Monaco, ha rivelato le confidenze in un libro realizzato per i 60 anni di Alberto II di Monaco.

Secondo quanto riporta la rivista Hallo! e dal Daily Mail, finché non sono diventati adolescenti, i due fratelli non hanno mai mangiato insieme ai genitori: “Per me ed Alberto, la figura importante della nostra vita era Maureen, quando eravamo piccoli eravamo probabilmente più vicini alla tata che ai nostri genitori”.

Erano talmente affezionati a lei da odiarla quando partiva in vacanza. Con Alberto gridavano: “Non andare, non andare! Eravamo tristi per giorni e il più delle volte, la mamma finiva per chiamarla e chiederle di tornare prima del previsto.”

Grace Kelly è stata un’icona della recitazione degli anni ’50, famosa anche per la sua bellezza: nel 1956, sposò il principe Ranieri III e diventò principessa di Monaco.

Morì nel settembre del 1982, mentre guidava su un tornante a Monaco, la vettura si schiantò; all’interno c’era la figlia diciassettenne Stephanie, ora ha 53 anni, che rimase gravemente ferita.

Se con i genitori Carolina ha avuto un rapporto distante, con i suoi quattro figli ha stabilito uno stretto legame. Ha avuto tre figli con il secondo marito, Stefano Casiraghi: Andrea, 33, Charlotte, 31, e Pierre, 30 anni, e una figlia, la principessa Alexandra, con il principe Ernst August di Hannover, 64 anni.