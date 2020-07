Grom regalerà un gelato ai clienti che sorrideranno con gli occhi…nonostante la mascherina.

L’11 luglio 2020 il sorriso diventerà l’unico accessorio da portare con sé per gustarsi un gelato Grom tra le vie delle principali città italiane.

Un gelato Grom per un sorriso

Grom, infatti, offrirà un cono o una coppetta da un gusto a tutti i clienti che, davanti al bancone, si presenteranno accompagnati da un ampio sorriso… con gli occhi. Niente paura, quindi, la mascherina non sarà un limite: saranno gli sguardi gioiosi il passe-partout per un momento di dolcezza.

“È un’iniziativa semplice con cui, ora più che mai, vogliamo ricordare l’importanza di un sorriso, anche grazie ad un gelato, da sempre simbolo e richiamo di ricordi e momenti felici” – commenta Sara Panza, General Manager di Grom.

Dove è valida l’iniziativa

Verranno coinvolte tutte le gelaterie Grom in Italia, che l’11 luglio dalle 16 fino a chiusura diventeranno punto d’incontro di sorrisi e dolcezze; un inno alla positività in un momento difficile che terrà conto delle normative di sicurezza. Un evento che vedrà attivi anche i chioschi e il servizio di consegne a domicilio, che attiverà per l’occasione la consegna a 1 euro su Glovo e Deliveroo.

Ma non è finita qui. La catena ricambierà ancora i sorrisi ricevuti, portandone altri a sua volta alle famiglie della Fondazione Paideia: una “gelateria mobile in miniatura” sarà la protagonista di una piccola merenda organizzata durante l’ultimo giorno di letture ad alta voce al parco giochi del Centro Paideia, in cui Grom offrirà coni e coppette per i più piccoli.