I giochi più amati dagli italiani durante il lockdown

Che la pandemia e il conseguente lockdown avrebbero portato a un aumento del numero di giocatori e del tempo trascorso nel gioco online, era abbastanza prevedibile. Quando non si può uscire di casa e uno dei pochi svaghi consentiti è quello della tecnologia, la conseguenza naturale è l’aumento di player, sia nei casinò online che per i videogame. Forse non era altrettanto prevedibile però pensare che il mercato dei videogiochi avrebbe raggiunto il valore di ben 2,2 miliardi di euro solo in Italia, una cifra da far girare la testa.

Anche i giochi e le tendenze principali del settore sono stati abbastanza definiti. Come per altri settori al di fuori del gioco, ad avere la meglio è stata la modalità di interazione tramite smartphone e dispositivo mobile. La comodità ha ormai superato la possibilità di avere gli schermi più grandi che tipicamente caratterizzano i classici PC, vista l’elevata qualità dei dispositivi mobile garantita ormai anche dai prodotti di fascia media. Per quanto riguarda la categoria di videogiochi poi, quelli targati Fifa hanno avuto la meglio: l’Italia si conferma insomma un popolo di appassionati di sport, soprattutto di calcio.

Slot machine e eSport

Facendo sempre e solo riferimento al gioco legale e autorizzato, in cima alle preferenze dei giocatori online si posizionano le slot machine, le simpatiche macchinette a rulli che offrono una modalità di gioco semplice e un divertimento genuino. Proprio grazie a tale preferenza, le software house investono costantemente nella creazione di titoli sempre nuovi e accattivanti, in grado di abbracciare le preferenze della maggior parte dei player. In seconda posizione si trovano i videopoker: come suggerisce il nome, si tratta del gioco del poker a cui però partecipa il giocatore contro il banco. Non vi sono altri player, in buona sostanza.

Un’altra tendenza ben definita, che si pone a metà tra i videogiochi e il gioco online, è quella degli eSports. Questa sezione specifica del settore consiste in giochi di competizione che riproducono i meccanismi del gioco a squadre. Negli altri Paesi gli eSport sono una realtà ben consolidata da anni, in Italia ci è voluto un po’ invece per dare una regolamentazione uniforme che garantisca i player, dal momento che in gioco possono esserci montepremi particolarmente elevati. Negli ultimi tempi sono stati creati sempre più giochi e hanno preso parte un numero crescente di squadre di livello professionale, alimentando quindi il coinvolgimento dei player. Non mancano inoltre gli eventi reali dedicati agli eSport, come la Milan Games Week.