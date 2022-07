I liberi professionisti della Cyber Security

Tra le figure professionali più richieste dell’ultima decade del nuovo millennio, un posto di rilievo è senza dubbio occupato da coloro che lavorano nell’ambito della sicurezza informatica, i guardiani del web: gli specialisti in Cyber Security.

I dati sono diventati moneta di scambio fondamentale nel 2022: il possedere, trasmettere e analizzare grandi quantità di dati è in grado di arricchire esponenzialmente ogni business, ma il focus dei professionisti della sicurezza informatica ha molti altri campi di applicazione.

Non esistono settori che siano sfuggiti all’ondata digitale che ha pervaso l’intero mercato negli ultimi dieci anni, motivo per cui le figure trasversali legate alla sicurezza informatica sono sempre più richieste. Dalla digitalizzazione del business allo spionaggio elettronico, cresce l’abitudine di affidarsi a specialisti esterni del settore che si sono affermati come veri e propri professionisti a partita IVA.

Anche i liberi professionisti esperti in Cyber Security e Data Protection possono beneficiare del welfare che Confprofessioni offre al mondo della libera professione. Tra i benefit più richiesti da queste figure professionali occupano un posto di rilievo le convenzioni in materia di credito, finanza, assicurazioni e salute, fino ai buoni pasto per professionisti.

Il carattere eterogeneo delle specializzazioni legate alla sicurezza informatica, combinato con il progressivo sviluppo tecnologico, ha portato alla definizione di un ventaglio di professioni in questo ambito. Vediamo quali sono le figure della libera professione più richieste quando si parla di Cyber Security, sia in ambito operativo che direzionale.

I ruoli più richiesti nella Cyber Security

Nonostante una laurea triennale o specialistica in informatica o ingegneria informatica siano operativamente utili, l’esperienza e l’attitudine personale sono due elementi chiave nel mondo della Cyber Security. Un background in market analysis o criminologia, unito a una grande passione per il mondo informatico, può portare a sviluppare soft skills analitiche e forgiare figure in grado di guardare al fenomeno da varie prospettive.

Data la costante evoluzione e la ricerca nel campo delle nuove tecnologie informatiche, non è semplice individuare i contorni netti delle professioni della Cyber Security.

Tra le figure direzionali più richieste della libera professione troviamo sicuramente il CISO e il DPO:

● Il CISO (Chief Information Security Officer) si occupa di sicurezza informatica a tutto tondo, definendo strategie di security, implementando i programmi di difesa e strutturando processi che limitino i rischi legati ai dati;

● Il DPO (Data Protection Officer) si colloca a metà tra l’aspetto legale e informatico: garantisce il rispetto delle normative Europee di protezione dati e il Regolamento GDPR. La sua presenza è addirittura prevista dalla normativa stessa, con l’obiettivo di informare, formare e vigilare sull’osservanza del GDPR.

Altre specializzazioni di carattere altamente operativo sono:

● Security Administrator: ha il compito di rendere operative tutte le strategie di sicurezza informatica definite dal CISO;

● Vulnerability Assessor: analizza i sistemi informatici, definendo il livello di vulnerabilità di questi e le eventuali debolezze;

● Security Analyst: monitora, previene e reagisce ad eventuali attacchi informatici su dati privati;

● Machine Learning Specialist: si occupa di sviluppare e monitorare sistemi che possano reagire in tempo reali ad eventuali attacchi informatici;

● Security Architect: gestisce lo schema delle strategie di sicurezza, delle infrastrutture informatiche e delle policy interne;

● Security Engineer: definisce ed elabora strategie e sistemi di sicurezza informatica.