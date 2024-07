I nomi italiani più utilizzati negli ultimi 10 anni, la classifica

Negli ultimi dieci anni, le preferenze dei genitori italiani nella scelta dei nomi per i loro bambini hanno subito diverse trasformazioni. Analizzando i dati ISTAT dal 2012 al 2022, è possibile osservare quali nomi sono stati maggiormente utilizzati e come le mode siano cambiate nel tempo.

L’ISTAT, infatti, monitora costantemente i nomi assegnati ai neonati italiani, fornendo un prezioso spaccato delle tendenze in atto. Un modo per comprendere meglio le influenze culturali che guidano le scelte dei genitori, che possono spaziare dai fenomeni mediatici agli avvenimenti storici, fino agli eventi sportivi. Un esempio emblematico è il nome “Francesco”, che ha visto un picco di popolarità nel 2013-2014, subito dopo l’elezione di Papa Francesco.

I nomi maschili più scelti dal 2012 al 2022

Secondo l’ISTAT, per quanto riguarda i nomi maschili, “Francesco” è rimasto costantemente in cima alle preferenze dei genitori italiani. Questo nome, tradizionalmente molto amato, ha registrato 80.303 nuovi nati con questo nome nell’ultimo decennio. Segue “Alessandro”, con 80.250 registrazioni, e “Leonardo”, con 76.717. Questi tre nomi hanno dominato la scena, ma non sono gli unici a essere stati molto apprezzati.

Nella classifica dei nomi maschili più popolari del decennio troviamo anche:

“Lorenzo” (64.008),

“Andrea” (58.903),

“Gabriele” (54.820),

“Mattia” (54.146),

“Tommaso” (47.729),

“Riccardo” (42.784),

“Edoardo” (40.154).

I nomi femminili più scelti dal 2012 al 2022

Anche per i nomi femminili, le tendenze mostrano una certa stabilità nel tempo, con alcune variazioni interessanti. “Sofia” è stato il nome più scelto, con 83.015 bambine chiamate così nel decennio analizzato. Subito dopo troviamo “Aurora” (60.156) e “Giulia” (65.793), che rimangono tra i nomi preferiti dai genitori italiani.

La classifica dei nomi femminili più popolari include anche:

“Ginevra” (37.088),

“Vittoria” (29.588),

“Beatrice” (29.588),

“Alice” (39.410),

“Ludovica” (31.103),

“Emma” (39.980),

“Chiara” (33.800).

In questa lista si nota l’entrata di “Chiara”, che si distingue come una delle poche novità rispetto alle posizioni di classifica stabilite nel 2022. Un altro nome che ha mostrato una crescita continua dal 2017 è “Matilde”, che con 27.835 registrazioni potrebbe diventare il prossimo nome di punta tra i preferiti dagli italiani.

L’evoluzione delle preferenze

Analizzando queste tendenze, emerge come le preferenze dei genitori siano influenzate da vari fattori, tra cui la popolarità di figure pubbliche e personaggi dei media, così come il desiderio di mantenere viva la tradizione. Nomi come “Francesco” e “Giulia” rimangono costantemente popolari grazie alla loro radicata tradizione culturale e alla loro versatilità. Al contempo, nomi più moderni e di tendenza come “Leonardo” e “Ginevra” stanno guadagnando terreno, evidenziando una crescente apertura verso influenze internazionali.

La cultura popolare gioca un ruolo significativo nella scelta dei nomi. Ad esempio, l’elezione di Papa Francesco ha certamente influenzato la popolarità del nome “Francesco”. Allo stesso modo, personaggi di film, serie TV, e altri media possono avere un impatto notevole. La diffusione globale di nomi come “Leonardo”, probabilmente influenzata dalla fama di Leonardo DiCaprio, o “Sofia”, popolare in molte serie TV e film, ne sono una testimonianza.

Anche eventi storici e sportivi influenzano le scelte dei genitori. Il successo di sportivi italiani o di squadre nazionali può spingere i genitori a scegliere nomi di campioni e figure sportive di rilievo. Questo fenomeno è evidente nei periodi successivi a grandi eventi sportivi come le Olimpiadi o i Campionati Europei di Calcio.