Icemash, l’app di incontri che ti fa parlare dal vivo (anziché chattare)

ROMA – Permettere agli utenti di rompere il ghiaccio con altre persone che si trovano nelle immediate vicinanze, eliminando al tempo stesso il velo di imbarazzo che spesso impedisce il normale approccio. E’ questo l’obiettivo di Icemash, la nuova applicazione mobile sul mondo del dating.

In una società nella quale, nonostante si interagisca tutto il giorno tramite i social, sono sempre più rare le occasioni di incontro reale, tre ragazzi trentenni hanno deciso di rivoluzionare il mondo delle App per incontri, realizzando un prodotto che si propone di essere più vicino alla vita reale. A differenza delle altre App, qui l’obiettivo è quello di portare direttamente gli utenti, una volta confermato il reciproco interesse, a parlarsi vis-a-vis invece che spendere ore ed ore in chat; garantendo allo stesso tempo un servizio qualitativamente molto alto e un altrettanto elevato livello di sicurezza.

Il funzionamento di Icemash è molto semplice: gli utenti possono interagire solo all’interno di un raggio di 300 metri, le votazioni sono anonime e le chat, che si avviano in automatico solo in caso di votazione corrisposta, si cancellano dopo un timer di 15 minuti una volta usciti dal raggio di azione. A differenza di qualsiasi app di dating, quindi, il tempo che trascorrerà tra un primo incontro online e un primo incontro vis-a-vis sarà estremamente ridotto, nell’ordine di pochi minuti.

In un momento storico in cui le persone sono ormai schiave degli smartphone, Icemash vuole, quindi, essere la prima app che, invece, ti allontana dallo schermo; la struttura stessa dell’app prevede, a differenza di ogni app di dating esistente, di portare appunto gli utenti al dialogo vis-a-vis, non compromettendo, svilendo o decontestualizzando, il primo appuntamento. Inoltre, sebbene esistano altre app basate su geolocalizzazione di prossimità Icemash è la prima app che permette agli utenti di comunicare con altri utenti che, esattamente in quel momento, stanno condividendo quell’esatto luogo. L’assoluta anonimità garantita permette a chiunque di fare il primo passo senza esporsi, rendendo il primo approccio semplice. Il funzionamento a corto raggio dell’app rende poi di fatto impossibile utilizzare profili falsi; non è garantito che non esistano profili falsi, però è garantito che un profilo falso non può funzionare come invece funziona su qualsiasi altra app di dating.