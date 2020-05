Idea regalo Festa della Mamma: ecco come stupirla

Ecco l’idea regalo Festa della Mamma perfetta per lasciarla senza parole!

Domenica 10 Maggio si celebra la festa della mamma. In questo anno così particolare questa giornata fa riflettere ancor più quanto l’amore più grande al mondo non conosce alcuna distanza.

Prima di condividervi l’idea regalo Festa della Mamma che abbiamo selezionato, ripercorriamo insieme le origini di questa celebrazione.

Festa della Mamma: le origini

La festa della mamma ha un’origine molto antica, ed è sempre stata celebrata nel mese di maggio. Si celebrava già in epoca pagana, al tempo dei Greci e dei Romani, dove era legata al culto delle divinità femminili e della fertilità. All’epoca segnava il rapido passaggio dal gelido e bianco inverno alla colorata e sudata estate. Il 1908 vede la prima celebrazione, fino poi all’ufficializzazione nel 1914 negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson, su delibera del Congresso. La data dei festeggiamenti fu stabilita nella seconda domenica di maggio. Alla celebrazione della festa fu associato anche un fiore simbolo: il garofano rosso per le madri in vita ed il garofano bianco per quelle che, invece, non c’erano più. In Italia dobbiamo aspettare il 1956 per le prime celebrazioni e il 1958 perché Raul Zaccariche la istituzionalizzi.

Idea regalo Festa della Mamma

Oggi ci sono moltissimi modi per rendere unica questa giornata: si possono scrivere dei pensieri da dedicarle, realizzare con le nostre mani dei regali fai da te originali che potrà conserverà per sempre, oppure le si può proporre un’attività da fare insieme. Sicuramente un’occasione per un bel regalo, per farla sentire davvero unica e per ricordarle quanto è importante per te. Trovare il regalo giusto non è affatto semplice: con l’emergenza Coronavirus in corso e gli spostamenti limitati in molti potrebbero affidarsi ai regali online. Sul mercato ci sono molte idee e questo può mettere in crisi anche il figlio più amorevole. Se siete distanti da casa e non avete la possibilità di rivedere il vostro affetto più grande, abbiamo un ottimo consiglio per voi per farle il regalo perfetto, che la stupirà e la lascerà senza parole, come una buona degustazione di vino che scalda sempre il cuore e magari perchè no…da fare online insieme a lei! E quindi perchè non regalarle un Coravin?

Coravin è il primo sistema di mescita che le permetterà di godersi il suo vino preferito al calice senza aprire la bottiglia. Cosa significa? Non sprecare più nemmeno una goccia di vino e vivere delle incredibili esperienze di gusto. Per di più da pochissimo Coravin ha rivoluzionato tutta la gamma dei modelli da oggi ancora più semplice da usare grazie alle tecnologia SmartClampsTM delle pinze che agevolano e facilitano ulteriormente il primo utilizzo del dispositivo sulla bottiglia rendendo il processo ancora più intuitivo.

Con il regalo giusto non potrai che lasciarla senza parole.