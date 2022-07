Il fenomeno del cibo da strada dalle popinae ai rimorchi per lo Street Food

Da diversi anni anche nel nostro Paese è esplosa la moda dello street food. Ma quali sono le tendenze in materia? E quale strumento ti serve per poter lanciare il tuo business nel cibo da strada?

Non una semplice moda

Come forse sai già, lo street food è – letteralmente – il cibo da strada: si tratta pertanto di piatti preparati e commercializzati mediante rimorchi street food itineranti, mezzi mobili o chioschetti che vengono collocati in via temporanea sulla pubblica via, di norma in aree strategiche ad elevato potenziale turistico o a frequente traffico di persone.

Lo Street Food ha origini antichissime, già i greci diecimila anni fa vendevano pesce fritto per strada, usanza che si è poi diffusa anche nell’impero romano per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Ne abbiamo evidenza anche nei resti di Pompei dove sono state rinvenute strutture chiamate “thermopolia” o “popinae”che altro non erano che cucinotti su strada in cui venivano preparate zuppe, pesce, carni di vario tipo e frutta secca.

Rispetto alle origini, però, lo street food ha oggi svolto importanti evoluzioni. Tant’è che, a ben vedere, oggi giorno non si riesce più a parlare di street food in quanto “semplice” cibo da strada, ma di vera e propria rielaborazione di materie prime di qualità, che premiano le idee e le inventive degli imprenditori che hanno scelto di scommettere su questo tipo di business.

A conferma di ciò sia sufficiente ricordare che oggi non ci sono limiti nello street food e in ciò che si può mangiare nelle proposte dei rimorchi per street food. Chiunque può pertanto avviare un’attività in questo comparto mettendo in vendita ciò che ritiene di essere più bravo a creare, dalle piadine al sushi, dai fritti ai panini gourmet passando per le pizze.

Come si avvia un’attività di street food?

Ma come si avvia un’attività di street food? Ci sono delle regole specifiche che dovresti tenere a mente?

Da un punto di vista amministrativo, quella dello street food è un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Dunque, è richiesta l’apertura della partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Quindi, dovrai procedere con la SCIA al Comune per la dichiarazione di inizio attività ed essere in possesso degli opportuni requisiti in materia di HACCP e sicurezza sul lavoro.

L’ulteriore tassello è quello dell’acquisto del tuo mezzo da strada. Le alternative che hai a disposizione sono diverse: hai la possibilità di poter acquistare una ape car o un food truck.

Oppure – ed è questa la strada che ti suggeriamo – optare per un più versatile rimorchio street food in vendita tra quelli disponibili sul mercato, o ordinabile custom presso Street Food Business una società tutta italiana che ne produce diverse versioni altamente personalizzabili visionabili direttamente sul loro sito web.

I prezzi del rimorchio street food tendono ad essere particolarmente convenienti e, soprattutto, ben ripagati dalla straordinaria praticità di utilizzo e comodità di cui potrai godere attraverso questi mezzi. La cura dei dettagli e i tanti accessori di cui potrai disporre ti permetterà di rendere il tuo rimorchio un vero protagonista della strada, un’autentica cucina mobile su ruote completamente personalizzabile che costituirà una marcia in più per la tua attività.

Ricordiamo infatti che le roulotte street food allestite per la vendita su strada posseggono tutte le caratteristiche dei tradizionali negozi ma con più soluzioni di commercio. Dispongono di ampi spazi di stoccaggio, servizi di cottura, postazioni fruibili da più operatori e, naturalmente, un design gradevole e declinabile sulla base delle tue ambizioni.

Insomma, che si tratti di un rimorchio da utilizzarsi per sagre o fiere, per eventi gastronomici o mercati, o di un vero e proprio mezzo da portare continuativamente in giro per il mondo, il sistema di vendita proposto dal rimorchio per lo street food è probabilmente quel che ti serve.