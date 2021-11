Il mercato globale dei casinò tra tecnologia e autorappresentazione

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato ogni settore, compreso quello relativo al mercato globale del casinò online.

Si continua ad osservare una crescita esponenziale per le giocate online, spinte dalla comodità e dalla flessibilità dell’utilizzo dei servizi presenti su Internet. Uno studio condotto da Online Gambling ha evidenziato come circa il 75% delle puntate effettuate tramite web avvenga con l’utilizzo di smartphone e tablet, con la logica del mobile first che ha trovato terreno fertile praticamente ovunque.

Non è mistero, infatti, che la pandemia abbia contribuito ad imprimere una forte accelerazione al processo di digitalizzazione ad ogni livello, aiutando sporadiche situazioni a diventare abitudini reiterate. Le nuove tecnologie rendono molto più semplice l’utilizzo di applicazioni, da smartphone o tablet, dei casinò online e questo rappresenta una vera e propria rivoluzione che ha fatto incrementare le giocate sul web.

Vuoi provare a capire come muoverti nel mare magnum di possibilità presenti online? Sul sito sitiscommesse.com è possibile visualizzare liste aggiornate dei migliori casinò online AAMS, con tutti i dettagli relativi ai bonus di iscrizione, valutazione, link diretto e tanto altro.

Il Covid e non solo: a cosa è dovuta la crisi dei casinò fisici?

In questi ultimi anni si è assistito ad una vera e propria inversione di tendenza, infatti sono sempre di più i giocatori che preferiscono cercare i migliori siti di casinò online piuttosto dei punti di gioco fisici. Mentre all’inizio il gioco online era visto con molto scetticismo, giustificabile dal fatto che Internet non era molto diffuso e, soprattutto, non era evoluto, oggi è la modalità in presenza a registrare i numeri più bassi.

Un aspetto che ha avuto un ruolo determinante nella crisi dei casinò fisici, Covid a parte, è che i siti dei migliori casino online sono chiari e dettagliati, tanto da dare al cliente la possibilità di informarsi velocemente su ogni singolo aspetto prima di decidere se giocare o meno.

Ci sono poi altri fattori ai quali collegare la crisi dei casinò fisici, come quello relativo ai costi – spesso le entrate che vengono generate da un casinò non bastano a coprire i tanti costi a carico dell’azienda o a generare profitto – o all’intervento della politica, con il recente decreto dignità firmato dal Governo italiano che ha introdotto misure non proprio favorevoli.

Il boom del gioco online: un fenomeno globale

Il 2020 è stato un anno devastante sotto tutti i punti di vista, ma non per i casinò online che hanno avuto una crescita veramente vertiginosa. Discorso diverso, invece, va fatto per le scommesse sportive che hanno risentito del blocco delle varie competizioni, esempio lampante è la nostra Serie A di calcio che l'anno scorso si è interrotta per tre mesi causa Covid.

La crescita dei siti di casinò online non riguarda solo l’Italia, ma parliamo di un fenomeno globale dai numeri davvero impressionanti. In quali continenti si gioca di più? Il mercato degli Stati Uniti e del Sud America rimane il motore trainante dei casinò online, ma la sorpresa più grande riguarda l’incremento del mercato Africano. Per

quanto riguarda l’Europa la situazione sembra essere stabile, con il gambling che è entrato nelle case di milioni di giocatori provenienti da ogni latitudine.

I casinò online puntano sempre di più sui social network

Le aziende di gioco online continuano a puntare con estrema decisione sui social network più popolari, ovvero Facebook, Instagram e Twitter. Basta fare un giro sulle proprie bacheche per vedere vere e proprie campagne di marketing che incrementano il giro di clientela delle maggiori aziende online, d’altronde i numeri parlano chiaro e ci dicono che nel secondo trimestre del 2021 la spesa complessiva per le campagne marketing da parte delle aziende operanti nel settore del gioco online è cresciuta del 135%.

Prove di ritorno alla normalità: la Fiera Enada di Rimini

A favorire la ripresa dei casinò fisici, intanto, ci ha pensato l’evento più atteso dagli appassionati del gambling. A Rimini, è ritornata a fare tappa la storica Fiera Enada, dove finalmente gli operatori del settore giochi si sono potuti incontrare per provare a ripartire con tante grandi novità e progetti allo studio.

“Abbiamo ripreso a lavorare, i problemi esistono, ma il fatto di essere qui ad Enada è positivo, un ritorno alla normalità”, ha detto Massimiliano Pucci, Presidente di As.tro., nel corso del convegno. La speranza è che i mesi a venire possano segnare definitivamente il ritorno ad una nuova normalità fatta di gioco consapevole e settore più sostenibile.

Chissà che la spinta definitiva non possa arrivare da Newgioco, uno dei principali operatori di scommesse in Italia, tra le prime aziende completamente green e ad impatto zero.