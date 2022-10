Impariamo ad usare Alexa e WhatsApp con Informarea

La tecnologia semplifica la vita e consente di risparmiare tempo, rendendo la quotidianità sempre più pratica ed efficiente. Tra le tecnologie più utilizzate al giorno d’oggi ci sono Amazon Alexa e WhatsApp di Meta, con cui dialogare con i dispositivi connessi della casa e comunicare con altre persone a distanza.

Tuttavia, benché siano tecnologie usate da milioni di persone ogni giorno, in molti non sanno bene come utilizzare questi sistemi. Secondo i dati Google Trends infatti, nell’ultimo anno sono aumentate del 190% le ricerche online in merito a “come funziona Alexa in casa”, senza contare l’impennata di ricerche inerenti il funzionamento di WhatsApp e la risoluzione di vari problemi con l’app di messaggistica istantanea.

Per capire meglio come usare queste due tecnologie gli esperti di Informarea propongono tantissime guide online su Alexa e WhatsApp, con spiegazioni dettagliate e chiare che aiutano a sfruttare tutte le funzionalità di questi servizi e risolvere eventuali problemi.

Non a caso si tratta di uno dei portali più visitati in Italia nell’ambito della tecnologia, con una crescita costante negli ultimi anni ottenuta grazie alla qualità dei contenuti e alla professionalità del team.

Come utilizzare Alexa in casa: i consigli degli esperti di Informarea

Alexa è un assistente virtuale sviluppato da Amazon, installato nativo negli smart speaker Amazon Echo, con cui gestire tantissime attività direttamente con i comandi vocali, come per esempio effettuare ricerche sul web, riprodurre contenuti in streaming e gestire la casa domotica.

Oltre a funzionalità pratiche e utili, con il voice assistant dell’azienda di Seattle è possibile intrattenere grandi e piccini in modo altrettanto semplice ed efficace. Per esempio, Informarea spiega come ricevere risposte divertenti da Alexa, riportando in un approfondimento dedicato i comandi vocali da utilizzare per ottenere la giusta replica da parte dell’assistente virtuale.

Inoltre, le funzionalità di Alexa possono essere estese attraverso le skill, ovvero delle abilità aggiuntive, basta installare delle applicazioni o crearne di nuove per integrare comandi vocali inediti e personalizzati.

Come illustrato su Informarea nel dettaglio, usando il servizio online Skill Blueprint è possibile creare delle skill personalizzate per Alexa in modo semplice e veloce, basta associare il proprio account Amazon e impostare domande e risposte customizzate in base alle proprie esigenze.

Ad ogni modo, le potenzialità di Alexa sono davvero molteplici, infatti è possibile comandare le luci a distanza con la voce, usare Alexa come un telecomando vocale per la smart TV, oppure collegarla a Spotify per ascoltare la propria musica preferita senza aprire l’app di streaming.

Le funzionalità di WhatsApp che non tutti conoscono

Al pari di Alexa, anche WhatsApp è una tecnologia che milioni di persone usano ogni giorno, tuttavia non sempre si conoscono tutte le funzionalità di questa applicazione.

Per esempio, Informarea spiega come spiare conversazioni su WhatsApp, una risorsa puramente didattica realizzata affinché gli utenti della piattaforma siano consapevoli di questo rischio e prestino maggiore attenzione.

Al giorno d’oggi, infatti, è relativamente semplice spiare una conversazione su WhatsApp usando una cosiddetta app spia, un programma che può essere installato nel proprio telefono a propria insaputa e permette al malintenzionato di visualizzare tutti i messaggi.

Anche il Bluetooth rappresenta un fattore di rischio in queste circostanze, poiché questa connettività può essere sfruttata per catturare le informazioni personali degli utenti WhatsApp.

Una funzionalità che non tutti conoscono permette di inserire un video musicale sullo stato di WhatsApp. Basta aprire l’app, entrare nello Stato e toccare l’immagine con la macchina fotografica, quindi non rimane che aprire la Galleria e selezionare il video da caricare.

Toccando l’icona della freccia è possibile aggiungere il filmato allo Stato di WhatsApp, altrimenti si può registrare un video sul momento mantenendo premuto il pulsante rosso, inserendo anche emoji e scritte per renderlo più originale e accattivante.

Le funzioni di WhatsApp sono davvero numerose, al contempo possono verificarsi numerosi problemi con l’app di messaggistica istantanea, ad esempio la dettatura vocale che non funziona oppure la fotocamera dell’applicazione che si vede male.